受科技監管利好消息提振，加上內地復工復產有序推進，港股全日表現強勢，重回22000點以上水平，日中最高見22064點，收市升482點或2.24%，報22014點，南下資金淨流入20.74億港元，成交金額1840億元，較上日增加31.37%；國指升211點或2.84%，報7679點。恒生科技指數收報4818點，升4.76%。
大型科技股尾市升幅擴大，阿里巴巴（9988）升10.12%，收報108.8元；騰訊（0700）升6.47%，收報391.4元；美團（3690）升4.62%，收報208.2元；小米（1810）升3.62%，收報12.58元。
藍籌方面，阿里健康（0241）升11.55%，收報4.83元，是升幅最大的藍籌；煤氣（0003）跌5.02%，收報8.52元，是跌幅最大的藍籌。
60款國產遊戲版號下發，遊戲板塊表現活躍。嗶哩嗶哩（9626）收報236.6元，升19.62%；心動公司（2400）收報0.085元，升10.39%；中手游（0302）收報2.22元，升6.2%；IGG（0799）收報3.51元，升7.67%。
生物醫藥股受捧，藥明生物（2269）收報69.85元，升8.04%；信達生物（1801）收報28.1元，升10.63%；榮昌生物（9995）收報36元，升12.5%；歌禮製藥（1672）收報3.94元，升3.68%。
教育股午後仍有支持，中教控股（0839）收報7.02元，升10.73%；宇華教育（6169）收報1.26元，升5.88%；希望教育（1765）收報0.56元，升7.69%；睿見教育（6068）收報0.214元，升1.9%。
其他報道
羅兵咸永道料上半年港新股集資跌逾九成 下調全年預測至最多2000億
中國商務部：鼓勵醫藥、汽車等產品拓國際市場 擴大出口信用保險承保