港元現報7.8482元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.8485元，亦曾升值最多13點子，報7.8471元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.04577%；1星期HIBOR升0.06點子至0.08024%；2星期HIBOR升0.14點子至0.11893%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.24點子至0.89994%；6個月期HIBOR跌0.9點子至1.64625%；12個月期HIBOR跌0.44點子至2.54655%。

美元指數現報102.525貶值0.017點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報1.19029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9226%，連續2日收窄，利差是2022年6月3日後最窄，當日差距為-0.8802%

對上一次連續2日收窄，是2022年6月2日，當日利差報-0.8802%。

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