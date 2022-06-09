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恒指半日跌52點100天線得而復失 科指曾下試100天線 北水轉流入

通脹憂慮下，美期、亞股向下，恒指今早高開106點後，短暫擴闊升幅至最多128點，其後隨外圍向下，最多曾跌167點，內地雖公布勝預期的出口數據，但大市未見改善，半日高低波幅296點。

恒指半日跌52點或0.24%，報21961點，成交金額915億元；國指跌30點或0.39%，報7649點。恒生科技指數收報4780點，跌0.78%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、美團（3690）、工行（1398）拖累大市。

藍籌26隻升，37隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升3.23%，收報4.79元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌6.63%，收報11.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，19隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報32.5元，升3.67%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報119元，跌4.03%。

恒指100天線(22061.49點)得而復失。科指曾下試100天線(4733.58點)。

北水南下合計淨流入13.94億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入11.45億元人民幣，較上日減少80.15%，連續第9日流入，累計流入520.19億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報233元，跌1.52%。周大福（1929）收報13.7元，跌2.97%。蔚來集團（9866）收報162.1元，升0.31%。

GEM上市星醫美股Republic Healthcare（8357）「生意淡薄」，轉戰炒賣胡椒期貨。收報0.243元，跌1.22%。

匯控（0005）關閉旗下貿易平台Serai。收報50.55元，跌1.37%。

嘉里建設（0683）46億售兩貨倉，華潤物流已付4.6億訂。收報20.45元，升1.24%。

中駿集團（1966）5月合同銷售額按年跌54%。收報1.2元，升1.69%。

寶龍地產（1238）旭輝控股（0884）上月賣樓收入雙雙跌六成。寶龍地產收報2.11元，升3.43%。旭輝控股（0884）收報3.71元，升2.77%。

保利置業（0119）首5個月合同銷售額按年跌49%。收報1.78元，跌4.81%。

吉利汽車（0175）母企支持的基金投資以國雷達晶片方案商Vayyar。收報14.8元，跌2.37%。

德永佳（0321）發盈警，料去年純利大跌近四成。收報1.35元，跌0.74%。

新世界（0017）委任馬紹祥出任執行董事。收報30.35元，升0.5%。

黛麗斯（0333）上季收入升9%至4.49億。收報0.485元，升5.43%。

長城汽車（2333）首5個月銷量下降近兩成 上月銷量跌8%。收報14.58元，跌2.41%。

耀才（1428）：與荃灣分行業主溝通證屬小誤會，事件圓滿解決。收報1.43元，跌0.69%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見43.8元，收報43.2元，升7.46%；知乎（2390）創上市新高，見31.65元，收報30.7元，升5.32%；廈門港務（3378）創52周高，見2.15元，收報2.15元，無升跌；神華（1088）創52周高，見27.6元，收報27.25元，升0.55%；兗煤（1171）創52周高，見29.45元，收報28.8元，跌0.86%；中煤能源（1898）創52周高，見8.1元，收報7.91元，跌0.63%；中海油服（2883）創52周高，見9.94元，收報9.72元，升0.1%；AEON信貸（0900）創52周高，見5.34元，收報5.32元，升0.76%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括富力（2777）低見2.19元，收報2.26元，升1.8%。

2隻股份創52周低，包括信佳國際（0912）低見1.35元，收報1.36元，無升跌；魏橋紡織（2698）低見1.89元，收報1.91元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，佳源服務（1153）收報1.1元，升17.02%；中泛控股（0715）收報0.059元，升15.69%；易居企業（2048）收報0.9元，升13.92%；新東方（9901）收報13.38元，升13.01%；民生教育（1569）收報0.7元，升12.9%；佳寧娜（0126）收報0.6元，升11.11%；貝康醫療（2170）收報5.38元，升10.02%；順興（1637）收報0.5元，升9.89%；維珍妮（2199）收報5.17元，升9.3%；睿見教育（6068）收報0.232元，升8.41%。

下跌異動股，包括，上置集團（1207）收報0.027元，跌10%；東方海外（0316）收報249.2元，跌9.25%；英皇證券集團（0717）收報0.059元，跌9.23%；樂透互娛（8198）見52周低0.226元，收報0.228元，跌8.8%；A8新媒體（0800）收報0.33元，跌8.33%；看通集團（1059）收報0.56元，跌8.2%；中遠海控（1919）收報13.18元，跌7.96%；指尖悅動（6860）收報0.228元，跌7.32%。

 

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