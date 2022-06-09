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3家美企擬非法對中國出口敏感技術 遭暫停出口特權

美國商務部表示，以非法出口衛星、火箭與國防科技給中國為由，暫停3家總部位於美國的公司出口特權180天。

據報，涉事3家公司分別為Quicksilver Manufacturing、Rapid Cut 及 U.S.Prototype。上述公司從美國客戶獲得技術圖紙和藍圖，並在未經授權的情況下將其發送給中國的製造商，對衞星、火箭和國防相關原型進行3D打印。

商務部指，非法發送給中國的訊息包括敏感的太空和國防技術原型，180日的出口禁令可能會延長。

商務部負責出口執法的助理部長Matthew Axelrod發表聲明指，把太空和國防原型的3D列印外包給中國，會損害美國的國家安全。雖然這些公司把客戶的圖紙和藍圖送到中國可能省下一點錢，但他們這麼做是以保護美國的軍事技術作為代價。

 

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