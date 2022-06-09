據報，涉事3家公司分別為Quicksilver Manufacturing、Rapid Cut 及 U.S.Prototype。上述公司從美國客戶獲得技術圖紙和藍圖，並在未經授權的情況下將其發送給中國的製造商，對衞星、火箭和國防相關原型進行3D打印。

商務部指，非法發送給中國的訊息包括敏感的太空和國防技術原型，180日的出口禁令可能會延長。

商務部負責出口執法的助理部長Matthew Axelrod發表聲明指，把太空和國防原型的3D列印外包給中國，會損害美國的國家安全。雖然這些公司把客戶的圖紙和藍圖送到中國可能省下一點錢，但他們這麼做是以保護美國的軍事技術作為代價。

其他報道

中廣核新能源上月發電量增1.1% 風電項目升逾兩成

恒指半日跌52點100天線得而復失 科指曾下試100天線 北水轉流入

科技、汽車股下跌 滬深三大指數半日向下 上證挫0.49%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 續創逾兩個月高

億萬富豪Mike Novogratz警告：三分之二的加密貨幣對沖基金將倒閉

內地5月人民幣計價出口增15.3% 多過預期 進口增2.8%少過預期

Nike跑步應用程式NRC將在中國停止營運

耶倫指美國正考慮「重新設置」中國關稅 惟稱削關稅非降通脹靈藥

滬深兩市主要指數低開 人行零投放零回籠

恒指高開106點 升穿100天線 科指20天線升穿50天線

港股ADR升206點 夜期低水33點 美期亞股個別發展 嗶哩嗶哩、蔚來等業績

通脹憂慮 美股向下 道指跌269點見近一周低