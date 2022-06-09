集團去年營業額達989.38億元，較2020/2021財年701.64億元，按年急增41%。年內港澳地區同店銷售按年由跌轉升24.7%；營業額錄得120.06億元，按年升14.7%。至於內地同店銷售則由2020/2021財年錄得增長31.9%，收窄至去年僅升11.1%；期內營業額則按年升45.6%至869.32億元。

集團指，受第五波疫情影響，預料香港短期內市場表現仍然持續疲弱；而澳門疫情相對緩和，業務已基本恢復至疫情前水平；相信社交距離措施放寬後，港澳地區零售市道可望逐步回復。

周大福同時宣布，計劃行使回購授權項下權力，自今年6月10日起至7月27日期間，回購不多於10%股份。

另一方面，集團宣布董事局新變動，其中主席「純官」鄭家純愛女、鄭志剛胞妹鄭志雯；以及純官胞弟鄭家成的兒子鄭志恒，同獲委任為董事會副主席。集團認為，有關委任可為董事會引入更多創新管理制度新思維，以領導和推行覆蓋集團所有業務領域的整體改革戰略及執行計劃。

周大福今日收報13.74元，跌2.7%。

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