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財庫局︰香港增長組合已任命8名合伙人

財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日在立法會會議上表示，未來基金中的「香港增長組合」已取得良好的進展。政府至今已任命8名普通合伙人，其涉及的行業範疇十分廣泛，包括科技、醫療保健、物流及供應鏈管理、工商及金融服務、消費品等。政府將繼續致力物色具質素的合作夥伴，為香港的未來投資，並會緊密監察獲委任普通合伙人的表現。

為了進一步善用未來基金，政府此前在基金撥出百分之十的款項，即約220億元，成立一個名為「香港增長組合」的投資組合，作策略性投資於「與香港有關連」的項目。

早前《財政預算案》中宣布對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立一個新的投資基金，即「策略性創科基金」。陳浩濂表示，政府現正進行相關的籌備工作，並會邀請科技園公司和數碼港物色對香港具有戰略價值的科技企業，以及可以豐富創科生態的投資機會。至於另外50億元則用作成立聚焦大灣區投資機會的「大灣區投資基金」。「大灣區投資基金」將聚焦大灣區一些可惠及香港的項目，包括以香港為基地的公司及在大灣區投資的公司所推行的項目。

 

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