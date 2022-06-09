為了進一步善用未來基金，政府此前在基金撥出百分之十的款項，即約220億元，成立一個名為「香港增長組合」的投資組合，作策略性投資於「與香港有關連」的項目。

早前《財政預算案》中宣布對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立一個新的投資基金，即「策略性創科基金」。陳浩濂表示，政府現正進行相關的籌備工作，並會邀請科技園公司和數碼港物色對香港具有戰略價值的科技企業，以及可以豐富創科生態的投資機會。至於另外50億元則用作成立聚焦大灣區投資機會的「大灣區投資基金」。「大灣區投資基金」將聚焦大灣區一些可惠及香港的項目，包括以香港為基地的公司及在大灣區投資的公司所推行的項目。

其他報道

周大福去年多賺逾一成至67億 派末期息每股0.28元

中原、諾華誠信物業估價方案登錄新鴻基信貸平台

螞蟻集團A股上市 據報被監管部門提上議事日程

金管局據報邀百多名金融界人士參加11月峰會

Humansa收購內地婦兒科集團諾亞醫療 與惟視眼科成策略合作伙伴

花旗與虛銀鬥搶短錢 3個月定存升穿2厘

比亞迪將為特斯拉供應電池？ Tesla：無聽到有關訊息

乘聯會：中國5月廣義乘用車零售量按年減17% Tesla升1.9倍

疫情通脹憂慮 恒指收市跌145點100天線復失 科指則守住

京東據報擬拓展試點餐飲外賣業務

IDC料今年全球PC出貨量轉跌8%

OneDegree推家居保險 加大第三者責任賠償保障

積金局歡迎立會通過取消強積金對沖

信銀國際推美股掛鈎投資服務