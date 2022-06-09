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施永青：香港樓市沒有大牛市條件

中原地產創辦人施永青出席一記者會活動後，接受傳媒訪問時表示，香港樓市沒有大牛市的條件，原因是人口沒有增長反而減少，加上有人失業，在處於貧富懸殊下，大部分人生活條件沒有改善。他料香港樓價上、下波幅為5%，若以中原城市領先指數作為參考，則在175至185點範圍上落，該範圍亦已經維持了3年時間。

他形容，香港樓市面對複雜的情況，同時出現利好利淡因素，投資客及工商舖對宏觀經濟消息較為敏感，這部分的消息利淡居多。反之住宅方面對該等消息冷淡，同時因為香港疫情沒有惡化，及放寬社交距離措施，商界亦對前景樂觀，PMI又達11年來最高的54.9水平，因此新盤獲買家捧場。不過，因為發展商累積存貨有待消化，他料新盤會密集推出，加息則對樓市利淡，會影響到供樓負擔，買樓收租會被息口上升因素抵銷。綜合這些因素，樓市不易大升。他更料美國最終會加息兩次共1厘。

對於新一屆政府擬提速增效，施永青指出，香港樓市的問題在於供應不足，買家負擔能力不足，因此現時樓價只反映了最高收入一群的購買力。就算樓價高企時出現回落，他料只能夠解決少數人的居住問題，因此不應將焦點放在樓價上。同時屯門有限呎樓地皮流標，則反映私人住宅地若設限，妨礙物業擁有人自主空間，當局擬藉此處理居住問題，會變得一廂情願，並因為限建細單位，令更多人無法上車。若真的要在樓市方面提速增效，便需要在政策上作出改變，在城市規劃上大刀闊斧，增加供應。

 

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