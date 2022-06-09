集團今年首季的經營虧損為21.887億元，按年增639.7%，按季跌10.5%﹔首季收入99.106億元，按年增24.2%，按季增0.1%﹔首季毛利率為14.6%，按年跌4.9個百分點，按季則跌2.6個百分點。毛利率按年下跌，是由於車輛毛利率下降及電力及服務網絡投資擴大導致其他銷售毛利率下降，按季下跌則主要是由於車輛毛利率下降。

蔚來2022年第一季度的車輛毛利率為18.1%，較2021年首季的21.2%下跌3.1個百分點，較2021年第四季度20.9%亦跌2.8個百分點，分別由於產品組合比例變動導致平均售價下降及單車電池成本增加。

今年首季車輛銷售額為92.44億元，按年增24.8%、按季增0.3%，主要由於交付量增長所致。今年首季車輛交付量達近2.58萬輛，按年增長28.5%、按季亦增長2.9%。當中包括4,341輛ES8、1.36萬輛ES6、7,644輛EC6及163輛ET7。

至於4至5月的交付量方面，4月份交付5,074輛，5月份交付7,024輛。截至2022年5月31日，累計交付量近20.5萬輛。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌預期，在今年9月開始交付ET5，並將於6月推出基於蔚來2.0技術(NT2.0)的新中大型五座SUV ES7，進一步豐富的產品組合，並預計將於8月下旬開始交付。

今年第二季指引方面，蔚來指，第二季車輛交付量預期為2.3萬輛至2.5萬輛，較2021年第二季度增長約5%至14.2%。今年第二季收入指引總額為93.4億元至100.88億元，較2021年第二季度增長約10.6%至19.4%。

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