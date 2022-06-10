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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日 續創逾2個月

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，港元1個月期HIBOR升0.14點子至0.26911%，創為3月31日後最高，當日報0.3081%。

港元現報7.8493元貶值3點子，曾貶值最多4點子，報7.8494元，亦曾升值最多4點子，報7.8486元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.54點子至0.05119%；1星期HIBOR升0.47點子至0.08494%；2星期HIBOR升0.07點子至0.11964%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.01點子至0.92%；6個月期HIBOR跌0.14點子至1.64482%；12個月期HIBOR跌0.17點子至2.54488%。

美元指數現報103.203貶值0.02點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報1.19971%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9306%，連續3日收窄，利差是2022年6月06日後最窄，當日差距為-0.9229%

對上一次連續3日收窄，是2022年3月25日，當日利差報-0.1218%。

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