內房股中國金茂（0817）再出手私有化旗下的中國宏泰（6166），今次金茂向非控股股東的私有化出價為每股2.4元，較宏泰昨日收市價1.84元溢價30.43%，向控股股東兼宏泰創辦人王建軍、趙穎等出價則為2.13元。宏泰早市曾高見2.3元，暫報2.25元，升22.28%，成交額2921.94萬元。金茂則暫跌1.41%，報2.1元。
是次私有化涉資，若按非控股股東持有的近4.3億股及控股股東持有的近5.64億股計，私有化涉及22.33億元﹔若計及其他購股權及可換股債等則私有化現金代價升至25.65億元，金茂將以其內部現金資源撥付私有化所需資金。金茂表示，將不會提高私有化價格，完成後宏泰將退市。
金茂在去年中入股宏泰，不足一年便提私有化，截至今日金茂持有近4.94億股宏泰股份，佔已發行股本的29.9%，而控股股東，亦即王建軍、趙穎等人及其持有的「利東」持有宏泰的44.08%或7.28億股，但王建軍、趙穎等人將在私有化計劃生效後，將保留近9.9%或1.63億股存續股份。
金茂指，認為於計劃完成後，宏泰保留「利東」的持股，是作為中國宏泰股東至關重要，金茂可憑藉利東在管理宏泰的業務及營運方面的經驗及長期參與，以確保金茂及宏泰之間的協同效應及合作的利益繼續得以實現，這將增強金茂及宏泰在市場上的競爭力，並有利於金茂及宏泰的長期可持續發展及增長。
今次已非金茂首次出手私有化旗下公司，在2020年集團便同樣以溢價30.4%私有化金茂酒店（前上市編號6139）。
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