近數月有不少外籍人士外流,市場憂本港人才流失,林鄭月娥稱,人才流失的原因並不是因為港區國安法,而是因為本港嚴格的防疫隔離措施「讓人很不耐煩」(make people very impatient)。她強調,港區國安法對於確保香港的穩定絕對必要,而香港穩定亦有利維持及提升國際金融中心地位。

對於外界有香港不再自由的說法,林鄭月娥表示:「這不是香港的情況。香港一如既往的自由,無論是言論自由、集會自由、媒體自由等。(This is not the situation in Hong Kong. Hong Kong is as free as ever.whether it’s in the freedom of expression, in the freedom of assembly, in the media, and so on.)

林鄭月娥表示,「很多西方媒體試圖把香港描繪成另一個中國城市,對『一個國家,兩個制度』沒有正確的認識或理解,我有時感到非常不安。」她又指,雖然一些西方媒體多番批評本港自由度,但本港的自由及自治仍然完好無損。她重申,中國官員認為,「一國兩制」原則是確保香港穩定繁榮的最佳制度安排。

林鄭月娥強調,自由非絕對。在涉及公共利益的情況下,自由必須受到某種限制。沒有任何公共利益比國家利益更高。

林鄭月娥離任在即,對於美國政府對她實施的制裁,她指「我不後悔,我對此沒有任何問題。」她寄語候任特首李家超,「為了履行忠誠義務,我們絕不能被恐嚇——無論是通過辱罵、武力、制裁還是其他方式。」

