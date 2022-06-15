個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.1%，折合報375.63元；阿里巴巴（9988）升2.04%，折合報103.26元；美團（3690）升0.41%，折合報195.2元；匯控（0005）跌1.33%，折合報48.89元；建行（0939）跌0.24%，折合報5.53元。

道期現升0.279%；標期現升0.4%；納期現升0.58%。日股現跌0.42%，韓股現跌0.64%，澳股現跌0.64%。

VIX指數隔晚跌3.9%或1.33點，報32.69點。

紐油現升0.01%或0.01美元，報118.95美元；布油現跌0.13%或0.15美元，報121.01美元；金價現升0.1%或1.81美元，報1810.3美元；美國10年期債息現跌0.83%或0.0289厘，報3.4444厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，大家樂（0341）、廸生創建（0113）、博華太平洋（1076）等。

電盈（0008）48億出售部分企業業務股權，與聯想（0992）組戰略合作。

利寶閣（1869）銅鑼灣、尖沙嘴兩分店結業。

澳門政府據報擬於6月23日落實延長賭牌至今年尾。

東方表行（0398）發盈喜，料全年純利增加不少於五成。

毛記葵涌（1716）發盈警，料去年盈轉虧蝕至少800萬。

周大福及遠展（0035）投資的澳洲博企，擬配合昆士蘭監管機構的賭牌檢討工作。

中國南方航空（1055）上月客運力按年跌近六成。

有線寬頻（1097）：首推電視劇冀帶動收入，沒有任何集資計劃。

中港照相（1123）發盈警，料純利下跌至少四成。

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