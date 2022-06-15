恒指今早高開43點或0.21%，報21111點，成交金額34億元；國指今早高開27點或0.39%，報7361點。恒生科技指數開市報4653點，升1.26%。
匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。
藍籌8隻升，47隻下跌，14隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.75%，報105元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌2.68%，報4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報148元，升11.61%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.45元，跌1.59%。
恒指高於20天線(21004.38點)、50天線(20930.12點)。科指高於10天線(4627.49點)逼近100天線(4690.59點)。
Hypebeast（0150）美國旗艦大樓將於17日開幕。無成交，報0.97元。
多間公司公布業績，績前表現如下，大家樂（0341）無成交，報11.74元。廸生創建（0113）無成交，報4.09元。
電盈（0008）48億出售部分企業業務股權，與聯想（0992）組戰略合作。電盈開市報4.25元，升1.67%。聯想（0992）開市報7.45元，跌1.59%。
利寶閣（1869）銅鑼灣、尖沙嘴兩分店結業。無成交，報0.255元。
澳門政府據報擬於6月23日落實延長賭牌至今年尾。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.24元；美高梅中國（2282）無成交，報4.14元；澳博（0880）開市報3.2元，升0.31%；永利澳門（1128）開市報4.56元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報41元，跌0.61%；金沙中國（1928）開市報14.96元，跌0.53%。
東方表行（0398）發盈喜，料全年純利增加不少於五成。開市報4.48元，升3.23%。
毛記葵涌（1716）發盈警，料去年盈轉虧蝕至少800萬。無成交，報0.7元。
周大福及遠展（0035）投資的澳洲博企，擬配合昆士蘭監管機構的賭牌檢討工作。無成交，報2.4元。
中國南方航空（1055）上月客運力按年跌近六成。無成交，報4.01元。
有線寬頻（1097）：首推電視劇冀帶動收入，沒有任何集資計劃。無成交，報0.039元。
中港照相（1123）發盈警，料純利下跌至少四成。無成交，報0.115元。
2隻股份創上市新低，包括再鼎醫藥（9688）低見19元，開市報19元，跌4.43%；環龍控股（2260）低見0.91元，開市報0.91元，跌7.14%。
異動股
上升異動股，包括，新東方（9901）開市報16.78元，升14.93%；新東方在線（1797）開市報12.34元，升14.9%；蔚來集團（9866）開市報148元，升11.61%；泰凌醫藥（1011）開市報0.193元，升7.82%；中國有贊（8083）開市報0.25元，升5.93%；東岳（0189）開市報11.66元，升5.23%；裕承科金（0279）開市報0.195元，升4.84%；思考樂教育（1769）開市報0.67元，升4.69%；理想汽車（2015）開市報128.9元，升4.54%。
下跌異動股，包括，建滔積層板（1888）開市報12.52元，跌11.58%；建滔集團（0148）開市報35.3元，跌7.83%；民行（1988）開市報2.89元，跌7.67%；環龍控股（2260）創上市新低，見0.91元，開市報0.91元，跌7.14%；中國水業集團（1129）開市報0.225元，跌6.25%；康師傅（0322）開市報12.78元，跌5.61%；佳源服務（1153）開市報0.86元，跌5.49%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見19元，開市報19元，跌4.43%；中國通號（3969）開市報2.7元，跌3.57%；嘉華國際（0173）開市報2.9元，跌3.33%；A8新媒體（0800）開市報0.33元，跌2.94%。
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