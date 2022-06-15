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大家樂羅德承：現時消費者接受加價能力不高

本港第五波疫情重挫餐飲市道，本地快餐店龍頭之一的大家樂（0341）上個財年少賺近九成半。集團首席執行官羅德承於業績會上指，疫情下能保持營運已不容易，儘管環球食材等供應鏈成本持續受壓，集團亦有加價壓力，但鑑於經濟面對挑戰，現時消費者接受加價能力不高，故集團主要透過調整餐單等方式控制成本，避免以加價將成本轉嫁予顧客。

提及政府於4月份派發電子消費券，羅德承表示，由於當時當局仍未放寬晚市等社交距離措施，生意情況在當月中下旬、有關措施放寬後開始緩慢復蘇；其中早、午、茶市營業額按年錄單位數跌幅，惟晚市仍跌三至四成。

他續指，營業額直至5月份才見明顯增速，但晚市按年仍錄雙位數跌幅；主要由於消費者已習慣沒有晚市。

對於今年業務表現，羅德承指，回顧上個財年首三季在疫情、市況復常的情況下，營業額錄得良好復蘇，相信只要今年市道回穩，集團業務將可重拾增長動力。

 

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