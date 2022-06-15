提及政府於4月份派發電子消費券，羅德承表示，由於當時當局仍未放寬晚市等社交距離措施，生意情況在當月中下旬、有關措施放寬後開始緩慢復蘇；其中早、午、茶市營業額按年錄單位數跌幅，惟晚市仍跌三至四成。

他續指，營業額直至5月份才見明顯增速，但晚市按年仍錄雙位數跌幅；主要由於消費者已習慣沒有晚市。

對於今年業務表現，羅德承指，回顧上個財年首三季在疫情、市況復常的情況下，營業額錄得良好復蘇，相信只要今年市道回穩，集團業務將可重拾增長動力。

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