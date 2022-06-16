moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR升75點 夜期低水54點 美期亞股升 VIX隔晚跌9%

美股向上，港股ADR升75點或0.36%，報21384點，即月恒指夜期升45點，報21254點，夜期低水54點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.62%，折合報382.16元；阿里巴巴（9988）升0.37%，折合報105.99元；美團（3690）升0.56%，折合報198.11元；匯控（0005）升1.17%，折合報50.48元；建行（0939）跌0.37%，折合報5.55元。

道期現升0.655%；標期現升0.73%；納期現升0.81%。日股現升1.79%，韓股現升1.59%，澳股現升0.99%。

VIX指數隔晚跌9.39%或3.07點，報29.62點。

紐油現升0.94%或1.09美元，報116.4美元；布油現升0.82%或0.97美元，報119.49美元；金價現跌0.01%或0.22美元，報1833.6美元；美國10年期債息現升1.27%或0.0418厘，報3.3257厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括卡姆丹克（0712）、德永佳集團（0321）、友和（2347）等。

英皇娛樂（0296）：旗下澳門衛星場交澳娛營營運，收取最多2100萬服務費。

國泰（0293）CEO：集團明年底前增聘8000人，今年底航點超過60個；按步就班處理政府貸款。

光大證券（6178）A股半個月升7成，公告︰經營情況正常。

國航（0753）5月客運運力投入按年跌近70%，按月升四成。

復銳醫療（1696）稱於英國建立能量源設備之直銷業務渠道。

澳博老臣子吳志誠退任非執董，何厚鏘出任獨董。

碧桂園（2007）：提前贖回今年7月到期美元優先票據。

東航（0670）5月客運運力投入按年跌78%，地區航線大跌逾98%。

上海電氣（2727）據報澄清，公司及下屬控股子公司均無拖欠薪金。

華潤電力（0836）5月售電量按年跌14.7%。

中國外運（0598）擬於上交所發行基礎設施公募REITs。

聯交所譴責長城天下（0524）及其董事。

百度（9888）據報計劃出售持股，愛奇藝否認。

大摩料澳門博企流動性惡化，會陸續有博企步永利後塵從母企融通。

廸生創建（0113）全年少賺56.5%，派息27仙。

大家樂（0341）羅德承：現時消費者接受加價能力不高。

雅生活（3319）委任黃嘉毅為首席財務官。

中國太平（0966）首5個月原保險保費收入按年跌0.5%。

歐舒丹（0973）委任Christian-Matthias Klever為財務總監。

 

其他報道

金管局將基本利率上調至2.00%

鮑威爾：美國經濟能充分應對加息 致力達到通脹2%目標 加息75基點並非常態

鮑威爾稱加息75基點非常態 美債息跌 美股創1個月最大升幅 道指升303點

金管局再沽17.6億美元 銀行體系總結餘降至2807億