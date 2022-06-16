個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.62%，折合報382.16元；阿里巴巴（9988）升0.37%，折合報105.99元；美團（3690）升0.56%，折合報198.11元；匯控（0005）升1.17%，折合報50.48元；建行（0939）跌0.37%，折合報5.55元。

道期現升0.655%；標期現升0.73%；納期現升0.81%。日股現升1.79%，韓股現升1.59%，澳股現升0.99%。

VIX指數隔晚跌9.39%或3.07點，報29.62點。

紐油現升0.94%或1.09美元，報116.4美元；布油現升0.82%或0.97美元，報119.49美元；金價現跌0.01%或0.22美元，報1833.6美元；美國10年期債息現升1.27%或0.0418厘，報3.3257厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括卡姆丹克（0712）、德永佳集團（0321）、友和（2347）等。

英皇娛樂（0296）：旗下澳門衛星場交澳娛營營運，收取最多2100萬服務費。

國泰（0293）CEO：集團明年底前增聘8000人，今年底航點超過60個；按步就班處理政府貸款。

光大證券（6178）A股半個月升7成，公告︰經營情況正常。

國航（0753）5月客運運力投入按年跌近70%，按月升四成。

復銳醫療（1696）稱於英國建立能量源設備之直銷業務渠道。

澳博老臣子吳志誠退任非執董，何厚鏘出任獨董。

碧桂園（2007）：提前贖回今年7月到期美元優先票據。

東航（0670）5月客運運力投入按年跌78%，地區航線大跌逾98%。

上海電氣（2727）據報澄清，公司及下屬控股子公司均無拖欠薪金。

華潤電力（0836）5月售電量按年跌14.7%。

中國外運（0598）擬於上交所發行基礎設施公募REITs。

聯交所譴責長城天下（0524）及其董事。

百度（9888）據報計劃出售持股，愛奇藝否認。

大摩料澳門博企流動性惡化，會陸續有博企步永利後塵從母企融通。

廸生創建（0113）全年少賺56.5%，派息27仙。

大家樂（0341）羅德承：現時消費者接受加價能力不高。

雅生活（3319）委任黃嘉毅為首席財務官。

中國太平（0966）首5個月原保險保費收入按年跌0.5%。

歐舒丹（0973）委任Christian-Matthias Klever為財務總監。

其他報道

金管局將基本利率上調至2.00%

鮑威爾：美國經濟能充分應對加息 致力達到通脹2%目標 加息75基點並非常態

鮑威爾稱加息75基點非常態 美債息跌 美股創1個月最大升幅 道指升303點

金管局再沽17.6億美元 銀行體系總結餘降至2807億