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恒指高開207點 升穿10天線 科指10天線升近100天線

恒指今早高開207點或0.98%，報21515點，成交金額23億元；國指今早高開74點或1.01%，報7527點。恒生科技指數開市報4764點，升1.29%。

中海油（0883）、領展（0823）、中信（0267）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌48隻升，12隻下跌，9隻無升跌。京東（9618）升3.51%，報259.2元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌5.81%，報8.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報159.5元，升6.98%；跌幅最大的是快手（1024）開市報86.2元，跌2.1%。

恒指升穿10天線(21491.69點)。科指高於10天線(4665.61點)、100天線(4681.05點)，10天線亦將升穿100天線。

蔚來（9866）發布多款新車。開市報159.5元，升6.98%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡姆丹克（0712）無成交，報0.295元。德永佳集團（0321）無成交，報1.32元。友和（2347）無成交，報1.98元。

英皇娛樂（0296）：旗下澳門衛星場交澳娛營營運，收取最多2100萬服務費。無成交，報0.56元。

國泰（0293）CEO：集團明年底前增聘8000人，今年底航點超過60個；按步就班處理政府貸款。開市報7.77元，升0.78%。

光大證券（6178）A股半個月升7成，公告︰經營情況正常。開市報6.64元，升1.22%。

國航（0753）5月客運運力投入按年跌近70%，按月升四成。開市報5.43元，升0.56%。

復銳醫療（1696）稱於英國建立能量源設備之直銷業務渠道。開市報12.18元，跌1.77%。

澳博（0880）老臣子吳志誠退任非執董，何厚鏘出任獨董。無成交，報3.2元。

碧桂園（2007）：提前贖回今年7月到期美元優先票據。開市報4.48元，升2.05%。

東航（0670）5月客運運力投入按年跌78%，地區航線大跌逾98%。無成交，報2.67元。

上海電氣（2727）據報澄清，公司及下屬控股子公司均無拖欠薪金。無成交，報1.92元。

華潤電力（0836）5月售電量按年跌14.7%。開市報14.36元，升1.41%。

中國外運（0598）擬於上交所發行基礎設施公募REITs。開市報2.22元，升1.37%。

聯交所譴責長城天下（0524）及其董事。無成交，報0.083元。

百度（9888）據報計劃出售持股，愛奇藝否認。開市報146.6元，升3.02%。

大摩料澳門博企流動性惡化，會陸續有博企步永利後塵從母企融通。新濠國際發展（0200）開市報5.34元，升1.91%；美高梅中國（2282）無成交，報4.17元；澳博（0880）無成交，報3.2元；永利澳門（1128）開市報4.6元，跌0.22%；銀河娛樂（0027）開市報41.6元，升1.09%；金沙中國（1928）開市報15.54元，升2.1%。

廸生創建（0113）全年少賺56.5%，派息27仙。無成交，報4.1元。

大家樂（0341）羅德承：現時消費者接受加價能力不高。開市報11.84元，升0.51%。

雅生活（3319）委任黃嘉毅為首席財務官。開市報13.2元，無升跌。

中國太平（0966）首5個月原保險保費收入按年跌0.5%。開市報9.42元，無升跌。

歐舒丹（0973）委任Christian-Matthias Klever為財務總監。開市報23元，升0.66%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創52周高，見19.04元，開市報19.04元，升14.98%。

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，新東方在線（1797）創52周高，見19.04元，開市報19.04元，升14.98%；通天酒業（0389）開市報0.127元，升13.39%；鳳祥（9977）開市報1.3元，升12.07%；新東方（9901）開市報19.14元，升7.05%；蔚來集團（9866）開市報159.5元，升6.98%；知乎（2390）開市報28.15元，升6.43%；安能物流（9956）開市報4.15元，升6.41%；樂透互娛（8198）開市報0.285元，升5.56%；思考樂教育（1769）開市報0.82元，升5.13%；百本醫護（2293）開市報0.84元，升5%。

下跌異動股，包括，中信（0267）開市報8.1元，跌5.81%；新天綠色能源（0956）開市報4.22元，跌3.87%；網上車市（1490）開市報0.68元，跌2.86%；中策（0235）開市報0.036元，跌2.7%；玖龍紙業（2689）開市報6.42元，跌2.28%；固生堂（2273）開市報31元，跌2.21%；領展（0823）開市報66.7元，跌2.13%；快手（1024）開市報86.2元，跌2.1%。

 

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