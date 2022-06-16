moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

涉合謀定價 鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程遭競委會起訴 安樂工程現跌逾7%

鄭若驊丈夫潘樂陶旗下公司安樂工程（1977）及信興集團涉嫌在提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標，遭競委會入稟展開法律程序。安樂工程最新跌7.2%，報1.67元。

競委會指出，安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至 2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及/或圍標。 競委會認爲，有關行為屬嚴重反競爭行爲，違反《競爭條例》（第 619 章）的第一行爲守則。

競委會正向競爭事務審裁處申請向涉事公司和個人施加罰款，向競委會支付調查費用和訟費，並要求安樂和信興推行有效的合規計劃等。

競委會行政總裁畢仲明表示，。空調供應是現代生活的必需品，有關合謀行 爲影響到不少住戶及在商業大廈工作的市民大衆。今日的執法行動亦進一步展示，打擊影 響民生的合謀行爲繼續是競委會的執法重點之一，尤其是當涉案公司乃該市場具規模和活躍的參與者。

 

其他報道

「新債王」岡拉克警告：比特幣跌勢未完 有機會跌至1萬美元

合景泰富下半年需還債120億 將出售項目 盡力履其債務義務

中海油：沒有從「特定地區」退出的計劃

美債息全線重拾升勢再逼近10年高位 美期亞股續升 美元指數微跌

美國和歐盟擬為發展中國家提供對外網絡安全援助 以抗衡中國

基金公會籲撤航班熔斷機制並放寬隔離政策 料可減少人才外流

馬斯克料在Twitter全員大會上重申收購該公司的意願

內地5月新樓售價延續向下 降幅趨緩 按年升3.5%

滬深三大指數全線向上 人行進行100億人幣逆回購

恒指高開207點 升穿10天線 科指10天線升近100天線

蔚來發布多款新車

港股ADR升75點 夜期低水54點 美期亞股升 VIX隔晚跌9%

競委會表示，安樂和信興是空調工程供應商的競爭對手，他們涉嫌在2015至2019年間違反《競爭條例》，競委會正向競爭事務審裁處申請向涉案公司和個人施加罰款，要求安樂和信興推行有效的合規計劃，並要支付競委會的調查費用和訟費等。 競委會行政總裁畢仲明表示，空調供應是現代生活的必需品，有關合謀行為影響到不少住戶及在商業大廈工作的市民大眾，競委會會繼續重點打擊影響民生的合謀行為。 翻查資料，安樂工程的創辦人是律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶。