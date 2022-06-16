競委會指出，安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至 2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及/或圍標。 競委會認爲，有關行為屬嚴重反競爭行爲，違反《競爭條例》（第 619 章）的第一行爲守則。

競委會正向競爭事務審裁處申請向涉事公司和個人施加罰款，向競委會支付調查費用和訟費，並要求安樂和信興推行有效的合規計劃等。

競委會行政總裁畢仲明表示，。空調供應是現代生活的必需品，有關合謀行 爲影響到不少住戶及在商業大廈工作的市民大衆。今日的執法行動亦進一步展示，打擊影 響民生的合謀行爲繼續是競委會的執法重點之一，尤其是當涉案公司乃該市場具規模和活躍的參與者。

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競委會表示，安樂和信興是空調工程供應商的競爭對手，他們涉嫌在2015至2019年間違反《競爭條例》，競委會正向競爭事務審裁處申請向涉案公司和個人施加罰款，要求安樂和信興推行有效的合規計劃，並要支付競委會的調查費用和訟費等。 競委會行政總裁畢仲明表示，空調供應是現代生活的必需品，有關合謀行為影響到不少住戶及在商業大廈工作的市民大眾，競委會會繼續重點打擊影響民生的合謀行為。 翻查資料，安樂工程的創辦人是律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶。