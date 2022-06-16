穆迪副總裁兼高級信貸官Stephanie Lau表示，該11家公司的EBITDA總額將在各自的2022財年下降4%，主要因為來自特許經營權、零售和辦公室的續租租金減少及開發收入下降。不過隨著疫情對香港的影響從2022年下半年開始逐漸緩解，預計該11家公司將在2023財年實現5%增長。

報告指出，上述公司的香港零售總租金收入將在2022財年下降約7%，預計今年的香港零售額將與去年持平。未來12至18個月，有關公司的香港寫字樓租金總收入將下降約3%。

穆迪預計其中4家受評公司，今年的合同銷售額或會下降15%至20%，包括有新地（0016）、長實（1113）、會地及南豐。另由於盈利疲軟，穆迪相信地產商的槓桿將增加，但強調大多數公司都有足夠的財務緩衝。

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