市場對於聯儲局加息及主席鮑威爾言論作出前後不同的解讀，美期早段延續隔晚美股升勢，視，視鮑威爾下次加息不一定加75點子為利好消息，但其後因重新憂慮經濟前景，美債息全線抽升再試高位，美期、港股午後齊齊急挫，而港匯亦由一度升至7.8483，轉為重新逼近7.85。恒指今早高開207點，高位升237點，低位跌610點，見近3周低，全日高低波幅848點。