市場對於聯儲局加息及主席鮑威爾言論作出前後不同的解讀，美期早段延續隔晚美股升勢，視，視鮑威爾下次加息不一定加75點子為利好消息，但其後因重新憂慮經濟前景，美債息全線抽升再試高位，美期、港股午後齊齊急挫，而港匯亦由一度升至7.8483，轉為重新逼近7.85。恒指今早高開207點，高位升237點，低位跌610點，見近3周低，全日高低波幅848點。
恒指收市跌462點或2.17%，報20845點，成交金額1584億元，較上日增加6.32%；國指跌193點或2.6%，報7259點。恒生科技指數收報4547點，跌3.33%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中銀香港（2388）、恒生（0011）、信義光能（0968）貢獻恒指較多。
藍籌6隻升，60隻下跌，3隻無升跌。中生製藥（1177）升0.72%，收報4.18元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌10.81%，收報7.67元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報155.3元，升4.16%；跌幅最大的是快手（1024）收報80.35元，跌8.75%。
恒指大陰燭跌穿10天線(21424.67點)、20天線(21024.29點)、50天線(20906.32點)，10天線得而復失。科指大陰燭跌穿10天線(4643.89點)、100天線(4678.88點)，100天線得而復失。
北水南下合計淨流入19.36億元，較上日減少55.47%，連續第6日流入，累計流入210.85億元，對上一次連續6日淨流入是5月16日。南水北上合計淨流入44.52億元人民幣，較上日減少66.67%，連續第3日流入，累計流入217.56億元。
東方在綫（1797）曾飈升超過一倍，邁向九連漲，帶動教育板塊急升。新東方在綫創52周高，見33.15元，收報28.6元，升72.71%。天立教育（1773）收報1.62元，升105.06%。光正教育（6068）收報0.29元，升49.48%。華夏視聽教育（1981）收報1.3元，升14.04%。
京東（9618）：618購物節供應鏈阻礙減少。收報246.2元，跌1.68%。
美國加息，銀行股普遍向上，匯控（0005）收報49.8元，跌0.2%。恒生（0011）收報138元，升0.29%。渣打（2888）收報57.3元，升0.79%。中銀香港（2388）收報30.15元，升0.5%。東亞（0023）收報11.2元，跌0.36%。
涉合謀定價，鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（1977）遭競委會起訴。收報1.62元，跌10%。
合景泰富（1813）下半年需還債120億，將出售項目，盡力履其債務義務。收報2.13元，跌2.29%。
中海油（0883）：沒有從「特定地區」退出的計劃。收報10.6元，跌3.81%。
蔚來（9866）發布多款新車。收報155.3元，升4.16%。
多間公司公布業績，績前表現如下，卡姆丹克（0712）收報0.29元，跌1.69%。德永佳集團（0321）收報1.3元，跌1.52%。友和（2347）收報1.93元，跌2.53%。
英皇娛樂（0296）：旗下澳門衛星場交澳娛營營運，收取最多2100萬服務費。收報0.56元，無升跌。
國泰（0293）CEO：集團明年底前增聘8000人，今年底航點超過60個；按步就班處理政府貸款。收報7.65元，跌0.78%。
光大證券（6178）A股半個月升7成，公告︰經營情況正常。收報5.64元，跌14.02%。
國航（0753）5月客運運力投入按年跌近70%，按月升四成。收報5.38元，跌0.37%。
復銳醫療（1696）稱於英國建立能量源設備之直銷業務渠道。收報11.7元，跌5.65%。
澳博（0880）老臣子吳志誠退任非執董，何厚鏘出任獨董。收報3.17元，跌0.94%。
碧桂園（2007）：提前贖回今年7月到期美元優先票據。收報4.29元，跌2.28%。
東航（0670）5月客運運力投入按年跌78%，地區航線大跌逾98%。收報2.63元，跌1.5%。
上海電氣（2727）據報澄清，公司及下屬控股子公司均無拖欠薪金。收報1.88元，跌2.08%。
華潤電力（0836）5月售電量按年跌14.7%。收報13.76元，跌2.82%。
中國外運（0598）擬於上交所發行基礎設施公募REITs。收報2.17元，跌0.91%。
聯交所譴責長城天下（0524）及其董事。收報0.082元，跌1.2%。
百度（9888）據報計劃出售持股，愛奇藝否認。收報138.2元，跌2.88%。
大摩料澳門博企流動性惡化，會陸續有博企步永利後塵從母企融通。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.09元，跌2.86%；美高梅中國（2282）收報4.05元，跌2.88%；澳博（0880）收報3.17元，跌0.94%；永利澳門（1128）收報4.55元，跌1.3%；銀河娛樂（0027）收報41元，跌0.36%；金沙中國（1928）收報15.22元，無升跌。
廸生創建（0113）全年少賺56.5%，派息27仙。收報4.06元，跌0.98%。
大家樂（0341）羅德承：現時消費者接受加價能力不高。收報11.76元，跌0.17%。
雅生活（3319）委任黃嘉毅為首席財務官。收報12.14元，跌8.03%。
中國太平（0966）首5個月原保險保費收入按年跌0.5%。收報9.35元，跌0.74%。
歐舒丹（0973）委任Christian-Matthias，Klever為財務總監。收報23.1元，升1.09%。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見7.9元，收報7.81元，升5.26%；雲康集團（2325）創上市新高，見14.68元，收報14.56元，升1.68%；新東方在線（1797）創52周高，見33.15元，收報28.6元，升72.71%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.56元，收報2.2元，跌2.22%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.6元，收報1.55元，跌1.27%。
16隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見1.55元，收報1.55元，跌7.74%；中駿商管（0606）低見1.62元，收報1.66元，跌1.19%；領悅服務（2165）低見0.59元，收報0.6元，跌7.69%；三巽控股（6611）低見1.25元，收報1.25元，跌10.71%；融信中國（3301）低見1.79元，收報1.8元，跌3.74%；中梁（2772）低見1.44元，收報1.5元，跌3.85%；再鼎醫藥（9688）低見18.2元，收報18.32元，跌5.47%；企展控股（1808）低見0.51元，收報0.51元，跌5.56%；元力控股（1933）低見0.195元，收報0.195元，跌1.52%；雄岸科技（1647）低見0.128元，收報0.129元，跌0.77%。
34隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見1.32元，收報1.32元，跌1.49%；中華煤氣（0003）低見8.25元，收報8.28元，跌1.66%；粵海投資（0270）低見8.99元，收報9.06元，跌0.98%；北控水務（0371）低見2.23元，收報2.24元，跌3.03%；台州水務（1542）低見2.7元，收報2.74元，跌3.18%；石藥集團（1093）低見7元，收報7.04元，跌2.22%；利寶閣（1869）低見0.202元，收報0.224元，跌8.2%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；越秀房託（0405）低見3.02元，收報3.02元，跌0.66%；置富（0778）低見6.48元，收報6.5元，跌1.96%。
異動股
上升異動股，包括，天立教育（1773）收報1.62元，升105.06%；新東方在線（1797）創52周高，見33.15元，收報28.6元，升72.71%；睿見教育（6068）收報0.29元，升49.48%；易居企業（2048）收報1.59元，升48.6%；思考樂教育（1769）收報1.13元，升44.87%；美圖公司（1357）收報1.19元，升27.96%；國美（0493）收報0.47元，升25.33%；太陽國際（8029）見52周低0.27元，收報0.365元，升21.67%；澳洲成峰高教（1752）收報0.107元，升21.59%；邁博藥業（2181）收報0.67元，升19.64%。
下跌異動股，包括，中國有贊（8083）收報0.206元，跌19.22%；網上車市（1490）收報0.59元，跌15.71%；熒德控股（8535）收報0.395元，跌15.05%；光大證券（6178）收報5.64元，跌14.02%；遊萊互動（2022）收報0.08元，跌13.98%；金輪天地（1232）收報0.132元，跌13.73%；新晨中國動力（1148）收報0.58元，跌13.43%；中泛控股（0715）收報0.047元，跌12.96%；東岳（0189）收報9.97元，跌12.24%；皓天財經（1260）收報0.233元，跌12.08%。
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