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易付達：中小企主動申請加入新支付方式PayMe及BoC Pay

隨著第二階段消費劵即將發放，香港聚合電子支付平台易付達（亞洲）市場總監羅嘉麗表示，其支付機已為客戶加入2種新支付方式PayMe及BoC Pay，助中小企藉機會吸納更多消費者。

羅嘉麗稱，公司透過雲端技術，為商戶加入2種新支付方式PayMe及BoC Pay，當中毋需加裝額外硬件，大部分客戶已主動申請加入這2種新支付方式，預期可便利消費者。

此外，羅嘉麗指，公司著手完善中小企配套，現提供平台讓他們推出優惠券，可減少當中開發技術成本。她舉例，有化妝品客戶透過平台推出獨家優惠吸引消費者。

在疫情下，市民因衛生問題選擇避免以現金交易，令電子支付迅速增長。消費劵加入2種新支付方式，對此，羅嘉麗認為可將電子支付進一步擴大和普及，使用的商戶亦更多元化，例如已逐漸普及至菜市場等。

「香港電腦通訊節2022」將於8月19日至22日舉行，易付達將為參展商之一。香港電腦商會主席許健生預計，在疫情放緩下，人數或有所回升。

 

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