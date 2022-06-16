光大永年（3699）主席兼行政總裁劉嘉今午在股東大會後表示，集團擬在現有位於四川成都及雲南昆明的三個收租項目之外，擴大參與物業服務的空間。但是基於集團本身具國企背景，因此在物色空間参與物業服務時，既偏向留意對外商業、辦公樓提供服務的空間，並認為能夠收購後兼做服務管理最理想，但亦料不易，若將來物業服務收入提高至佔整體20%比重已算高。他期望，今年在擴大物業服務領域會有些眉目。
他說，由於集團本身有逾2億元資金兼零負債，可以物色新的投資物業，但是因為碰上疫情，難以按原定想法在英國物色項目。在港方面，亦因光大集團在港已購入光大中心，他們出手時需轉向留意幫助香港發展及民生項目。內地市場的項目，他們亦需要小心項目附帶的負債。儘管內房亦有放售物管公司個案，但是因涉及人家品牌，亦涉對住户收費，既不能收費過高，也要考慮盈利的問題，因此在出手時他們會小心。集團會一方面累積資本，並盡量減低資本投入下去增加收入。
在現有3個收租項目方面，劉嘉表示，出租率平均有七至八成，受疫情影響，行業經營比前為難，但是因物業位於四川等地，相對情況穩定，租金上有受影響，但服務費則跟市場變並维持不變。個別空租物業交吉佔20至30%，亦有商業樓全面租出。在這個周期，他們偏向放租予政府機構、與民生密切相關租客，而不會租予經營P2P的租户。原有杜甫花園的貨尾單位已全面清售。
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