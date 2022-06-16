根據澳門媒體報道，利澳及總統娛樂場已在門外豎起告示牌，表示內裡的娛樂場及角子機場暫停營運。根據《濠博新聞》較早前報道，利澳及總統娛樂場兩者在5月的殺數分別為1200萬及150萬澳門元。澳娛旗下的城市娛樂會，隨著旗艦項目澳門銀河及星際酒店開業後，陸續收縮。最大的城市娛樂會並位於路氹的金都酒店早於2013年轉售予銀娛，發展成為澳門百老匯。之後銀娛的衛星場只餘位於澳門半島的華都、利澳及總統三個場。隨著利澳、總統娛樂場叫停，銀娛在2005年7月開業首個項目華都娛樂場，成為該集團唯一一個衛星場。

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