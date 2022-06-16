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銀娛旗下兩家衛星場暫停營運

隨著澳門賭牌到期日6月26日將至，澳門的衛星場各謀打算。英皇娛樂酒店（0296）旗下衛星場「英皇宮殿娛樂場」與澳博（0880）旗下澳娛綜合達成協議，繼續運作之外，銀河娛樂（0027）在澳門宣布，旗下衛星場亦即城市娛樂會其中兩間，包括利澳及總統娛樂場，於今日起暫停運作及作內部盤點。2間城市娛樂會而屬於銀娛的成員將調派到其他娛樂場工作，聘用條件不變。

根據澳門媒體報道，利澳及總統娛樂場已在門外豎起告示牌，表示內裡的娛樂場及角子機場暫停營運。根據《濠博新聞》較早前報道，利澳及總統娛樂場兩者在5月的殺數分別為1200萬及150萬澳門元。澳娛旗下的城市娛樂會，隨著旗艦項目澳門銀河及星際酒店開業後，陸續收縮。最大的城市娛樂會並位於路氹的金都酒店早於2013年轉售予銀娛，發展成為澳門百老匯。之後銀娛的衛星場只餘位於澳門半島的華都、利澳及總統三個場。隨著利澳、總統娛樂場叫停，銀娛在2005年7月開業首個項目華都娛樂場，成為該集團唯一一個衛星場。

 

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