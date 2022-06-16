moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

證監會譴責光大證券兼罰款380萬元 涉未能偵測可疑存款

證監會譴責光大證券（6178），處以380萬元罰款，因光大證券沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。證監會發現，光大證券在2015年1月至2017年2月期間，沒有實施充足及有效的制度和管控措施，以防範及減低與第三者存款相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

證監會調查發現，光大證券未能識別178筆透過公司在某家本地銀行開立的多個子帳戶作出的第三者存款，金額超過2.5億元。此外，儘管出現了以下預警跡象，但公司未能偵測某些客戶帳戶內的可疑存款，也沒有作出適當的查詢。

當中包括，11名客戶從多名與其關係不明的第三者收到五筆或以上的存款；七名客戶收到的存款淨金額與他們的估計淨資產不相稱；及五名看來互不相關的客戶在四天內收到來自同一名第三者合共約500萬港元，而該五名客戶使用有關資金買賣同一隻股票。

證監會表示，光大證券有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的缺失不可接受，而公司採取了補救行動，以加強其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的內部管控措施及制度，以及與證監會合作解決證監會的關注事項。

 

其他報道

天鴿互動料中期盈利按年顯著下降

易付達：中小企主動申請加入新支付方式PayMe及BoC Pay

雷軍微博發布小米12「隨手拍」月亮照 網民爆笑：雷總重新定義隨手拍

憂慮經濟前景 恒指跌462點 大陰燭失多條平均線 南北水續流入 銀行教育逆市升

網傳會計師「炸爆」客戶辦公室 立信德豪證實為意外

新東方在綫曾飈升超過一倍 邁向九連漲 帶動教育板塊急升

WeChat Pay HK﹕用戶數突破500萬   商戶數超15萬

穆迪料港地產商盈利復蘇延至2023年

恒生維持5%港元最優惠利率

葉一堅對台灣《蘋果新聞網》員工發信 稱公司資金恐到今年9月將耗盡

滬指終止兩連升 3300點得而復失