證監會調查發現，光大證券未能識別178筆透過公司在某家本地銀行開立的多個子帳戶作出的第三者存款，金額超過2.5億元。此外，儘管出現了以下預警跡象，但公司未能偵測某些客戶帳戶內的可疑存款，也沒有作出適當的查詢。

當中包括，11名客戶從多名與其關係不明的第三者收到五筆或以上的存款；七名客戶收到的存款淨金額與他們的估計淨資產不相稱；及五名看來互不相關的客戶在四天內收到來自同一名第三者合共約500萬港元，而該五名客戶使用有關資金買賣同一隻股票。

證監會表示，光大證券有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的缺失不可接受，而公司採取了補救行動，以加強其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的內部管控措施及制度，以及與證監會合作解決證監會的關注事項。

其他報道

天鴿互動料中期盈利按年顯著下降

易付達：中小企主動申請加入新支付方式PayMe及BoC Pay

雷軍微博發布小米12「隨手拍」月亮照 網民爆笑：雷總重新定義隨手拍

憂慮經濟前景 恒指跌462點 大陰燭失多條平均線 南北水續流入 銀行教育逆市升

網傳會計師「炸爆」客戶辦公室 立信德豪證實為意外

新東方在綫曾飈升超過一倍 邁向九連漲 帶動教育板塊急升

WeChat Pay HK﹕用戶數突破500萬 商戶數超15萬

穆迪料港地產商盈利復蘇延至2023年

恒生維持5%港元最優惠利率

葉一堅對台灣《蘋果新聞網》員工發信 稱公司資金恐到今年9月將耗盡

滬指終止兩連升 3300點得而復失