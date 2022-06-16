根據提交的法院文件顯示，截至今年4月底，露華濃資產總值23億美元，負債卻高達37億美元，其中包括2024年到期6.25%的優先票據。

露華濃於1932年在美國紐約成立，在1955年成為知名國際彩妝品牌，現由億萬富翁Ron Perelman擁有。受供應鏈問題、未能迅速回應市場對護膚品的需求、不敵其他國際大廠品牌及專注網上銷售的新興品牌競爭等影響，加上在新冠肺炎疫情下消費者減少購買化妝品，露華濃近年銷售陷入困境。

露華濃於2014年宣布因業務重組而退出中國市場並裁員1000多人。露華濃上周便傳出可能申請破產保護，拖累其股東上周狂瀉逾五成，創上市以來最大單日跌幅。

此外，花旗集團（Citigroup）於2020年為露華濃向債權人付貸款利息，卻錯誤地多匯9億美元至債權人的帳戶中，被市場質疑是「銀行史上最大錯誤」，由於有債權人拒絕還款，花旗因此入稟美國法院追討，惟法院最終裁定債權人無須歸還款項。

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