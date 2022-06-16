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澳門二常會發意見書 要求博企淨資產達50億

澳門立法會昨日上載〈娛樂場幸運博彩經營法律制度〉法案的修改文本之後，今日進一步上載負責審議該法案的第二常設委員會（下稱二常會）最新發放的《意見書》。根據二常會所指，有博彩公司關注到，能否將公積金轉為股本，以符合獲承批後資本額達到50億元澳門元的的要求。據《意見書》引述政府指，50億澳門元股本為註冊資本，須以現金出資，同時亦須確保淨資產的規模，不允減資，換言之，承批公司亦需要確保資產淨值要達50億澳門元。

翻查資料，六大賭牌承批公司中，除金沙中國（1928）旗下的持牌公司威尼斯人的資產淨值低於50億澳門元之外，只有17.46億澳門元，其餘皆超過有關資本水平門檻。在二常會的《意見書》內，亦明確指出，立法原意是加強政府對承批公司監管，避免有人借上市或股權交易，將批給轉移。就算給予股份流通量上限如三成水平，二常會亦擔心政府難以監管，因此不允上市，亦不設例外情況。

另根據現行法規，容許聘請管理公司，亦容許管理公司管理承批公司，二常會在《意見書》內指，為免日後管理公司染指賭牌批給，因此規定管理公司不能管理承批公司會計同時，亦加強監管管理公司。在修法規定澳門人出任的常務董事在承批公司持股，出資水平由原來法律要求的2000萬澳門元，提高至7.5億澳門元另一方面，二常會內有擔心到尋覓人選會有困難。同時亦關注到，常務董事須否為中國藉，但是政府給予的意見是，相信承批公司能夠找到適任人選，無意對常務董事設過多限制，但須符合適當資格及財力要求。

瑞銀發表報告指，現時金沙為唯一一家博企的資產淨值未符新的法規要求，但是相信金沙有能力向承批公司注資，滿足法規所需。不過，其關注到，以新的修法而言，對衛星場的物業擁有權仍然留在文本，令其擔心新濠博亞（美：MLCO）旗下Studio City（美：MSC）經營的新濠影匯能否用現有架構經營。

 

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