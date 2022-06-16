翻查資料，六大賭牌承批公司中，除金沙中國（1928）旗下的持牌公司威尼斯人的資產淨值低於50億澳門元之外，只有17.46億澳門元，其餘皆超過有關資本水平門檻。在二常會的《意見書》內，亦明確指出，立法原意是加強政府對承批公司監管，避免有人借上市或股權交易，將批給轉移。就算給予股份流通量上限如三成水平，二常會亦擔心政府難以監管，因此不允上市，亦不設例外情況。

另根據現行法規，容許聘請管理公司，亦容許管理公司管理承批公司，二常會在《意見書》內指，為免日後管理公司染指賭牌批給，因此規定管理公司不能管理承批公司會計同時，亦加強監管管理公司。在修法規定澳門人出任的常務董事在承批公司持股，出資水平由原來法律要求的2000萬澳門元，提高至7.5億澳門元另一方面，二常會內有擔心到尋覓人選會有困難。同時亦關注到，常務董事須否為中國藉，但是政府給予的意見是，相信承批公司能夠找到適任人選，無意對常務董事設過多限制，但須符合適當資格及財力要求。

瑞銀發表報告指，現時金沙為唯一一家博企的資產淨值未符新的法規要求，但是相信金沙有能力向承批公司注資，滿足法規所需。不過，其關注到，以新的修法而言，對衛星場的物業擁有權仍然留在文本，令其擔心新濠博亞（美：MLCO）旗下Studio City（美：MSC）經營的新濠影匯能否用現有架構經營。

其他報道

天鴿互動料中期盈利按年顯著下降

易付達：中小企主動申請加入新支付方式PayMe及BoC Pay

雷軍微博發布小米12「隨手拍」月亮照 網民爆笑：雷總重新定義隨手拍

憂慮經濟前景 恒指跌462點 大陰燭失多條平均線 南北水續流入 銀行教育逆市升

網傳會計師「炸爆」客戶辦公室 立信德豪證實為意外

新東方在綫曾飈升超過一倍 邁向九連漲 帶動教育板塊急升

WeChat Pay HK﹕用戶數突破500萬 商戶數超15萬

穆迪料港地產商盈利復蘇延至2023年

恒生維持5%港元最優惠利率

葉一堅對台灣《蘋果新聞網》員工發信 稱公司資金恐到今年9月將耗盡

滬指終止兩連升 3300點得而復失