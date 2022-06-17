恒指收市升229點或1.1%，報21075點，成交金額1863億元，較上日增加17.56%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升108點或1.49%，報7367點。恒生科技指數收報4653點，升2.33%。

匯控（0005）、中海油（0883）、領展（0823）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，33隻下跌，0隻無升跌。京東（9618）升6.09%，收報261.2元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.04%，收報90.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報133.1元，升7.69%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報19.42元，跌2.22%。

恒指重上20天線(21072點)、50天線(20887.89點)。科指雖然受制於10天線(4669.45點)及100天線(4668.16點)，但在今日急升下，10天線最終升穿100天線，成「黃金交叉」。

北水南下合計淨流入25.95億元，較上日增加34.03%，連續第7日流入，累計流入236.8億元，對上一次連續7日淨流入是5月17日。南水北上合計淨流入91.68億元人民幣，較上日增加105.92%，連續第4日流入，累計流入309.23億元。

一周表現

恒指本周累跌3.35%或731點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為5.16%；本周表現最佳的是平保（2318），累升4.54%，其次為京東（9618）及中銀香港（2388），分別升4.15%及3.56%。而表現最差的是創科實業（0669），累跌19.23%，其次為申洲國際（2313）及網易（9999），分別跌13.59%及12.41%。

國指本周累跌3.18%或241點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為6.7%；本周表現最佳的是中國平安（2318），累升4.54%，其次為京東（9618）及中國飛鶴（6186），分別升4.15%及3.68%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌13.59%，其次為網易（9999）及中信（0267），分別跌12.41%及12.37%。

科指本周累跌3.59%或173點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為9.74%；本周表現最佳的是理想（2015），累升8.48%，其次為商湯（0020）及京東（9618），分別升5.65%及4.15%。而表現最差的是網易（9999），累跌12.41%，其次為萬國數據（9698）及華虹半導體（1347），分別跌11.86%及9.98%。

午後消息股表現

佳源國際（2768）終止向金科服務（9666）售佳源服務（1153）協議。佳源國際平上市低位0.32元，收報0.335元，升3.08%；金科服務收報18.92元，升3.05%；佳源服務收報0.81元，跌4.71%。

德永佳（0321）全年少賺30% 末期息10仙，撇除火災影響稅前溢利跌14%。收報1.37元，升5.38%。

俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一可買賣騰訊、阿里及長和等12隻港股。港交所（0388）：未有就容許買賣港股與聖彼得堡交易所合作。港交所收報356元，升2.06%。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）考慮進軍餐飲外賣市場。收報261.2元，升6.09%。美團（3690）收報199.1元，升5.23%。阿里（9988）收報104.5元，升2.05%。騰訊（0700）收報369.4元，升0.49%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡姆丹克（0712）收報0.285元，跌1.72%。德永佳集團（0321）收報1.37元，升5.38%。友和（2347）收報1.97元，升2.07%。

遭競委會控違例，安樂工程（1977）：正尋求法律意見。收報1.48元，跌8.64%。

東方海外（0316）：張銘文辭去公司財務總裁，鄭琦接任。收報229.8元，升0.79%。

安徽海螺（0914）擬發最多百億人幣中期票據。見52周低31.75元，收報32.15元，無升跌。

香港食品投資（0060）發盈警，料全年虧損至少1600萬元。收報0.54元，升5.88%。

創業集團（2221）料全年扭虧，賺最少700萬。收報0.49元，升3.16%。

聯交所譴責安山金控（0033）五名前董事，涉不配合上市科調查。收報1.88元，升0.53%。

證監會譴責光大證券（6178）兼罰款380萬元，涉未能偵測可疑存款。收報5.7元，升1.06%。

天鴿互動（1980）料中期盈利按年顯著下降。收報0.9元，無升跌。

光大永年（3699）冀今年落實物業服務項目，對收購物管小心。收報0.45元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見8.29元，收報8.12元，升3.97%；雲康集團（2325）創上市新高，見15.34元，收報15.34元，升5.36%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.16元，收報4.86元，升8.97%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.64元，收報2.47元，升12.27%；阜豐集團（0546）創52周高，見4.37元，收報4.33元，升6.13%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.6元，收報1.6元，升3.23%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.6元，收報1.66元，無升跌；合景悠活（3913）低見2.12元，收報2.15元，跌2.71%；領悅服務（2165）低見0.58元，收報0.61元，升1.67%；遠洋服務（6677）低見3.01元，收報3.04元，升0.33%；三巽控股（6611）低見1.16元，收報1.19元，跌4.8%；中駿集團（1966）低見1.03元，收報1.03元，跌1.9%；融信中國（3301）低見1.74元，收報1.77元，跌1.67%；再鼎醫藥（9688）低見17.6元，收報18.62元，升1.64%；元力控股（1933）低見0.194元，收報0.195元，無升跌；IMAX（1970）低見8.04元，收報8.28元，跌3.72%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.76元，收報2.79元，跌0.71%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.3元，收報1.31元，跌0.76%；中華煤氣（0003）低見8.23元，收報8.25元，跌0.36%；粵海投資（0270）低見8.88元，收報8.99元，跌0.77%；北控水務（0371）低見2.21元，收報2.22元，跌0.89%；石藥集團（1093）低見6.95元，收報7.16元，升1.7%；普華和順（1358）低見0.73元，收報0.75元，跌1.32%；大快活（0052）低見13.6元，收報13.62元，跌0.58%；利寶閣（1869）低見0.192元，收報0.224元，無升跌；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.9元，升1.12%。

異動股

上升異動股，包括，睿見教育（6068）收報0.46元，升58.62%；太陽娛樂（8082）收報0.069元，升23.21%；新晨中國動力（1148）收報0.7元，升20.69%；中國波頓（3318）收報3.79元，升19.18%；復銳醫療（1696）收報13.9元，升18.8%；偉俊集團控股（1013）收報0.057元，升18.75%；長城天下（0524）收報0.096元，升17.07%；雲遊控股（0484）收報1.13元，升15.31%；比高（8220）收報0.206元，升15.08%；易鑫集團（2858）收報1.09元，升14.74%；樂透互娛（8198）收報0.315元，升14.55%。

下跌異動股，包括，熒德控股（8535）見52周低0.198元，收報0.242元，跌38.73%；易居企業（2048）收報1.23元，跌22.64%；思考樂教育（1769）收報0.88元，跌22.12%；通天酒業（0389）收報0.088元，跌21.43%；天立教育（1773）收報1.28元，跌20.99%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.385元，收報0.55元，跌15.38%；新東方在線（1797）收報25元，跌12.59%；國美（0493）收報0.415元，跌11.7%；澳洲成峰高教（1752）收報0.096元，跌10.28%；卓越教育集團（3978）收報0.4元，跌10.11%；美圖公司（1357）收報1.07元，跌10.08%。

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