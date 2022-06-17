moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市升229點 科指現「黃金交叉」 三大指數按周跌幅創6周最大

美股隔晚借經濟前景憂慮而重挫，不過亞洲時段市場個別發展，美期、歐股、A股向上，亞股向下。恒指今早低開128點，早段跌148點見底，午後升幅擴大至300點，全日高低波幅449點。三大指數收市向上，但按周計則全數向下，及齊創5月6日後最大跌幅。恒指收復恒指重上20天、50天線；科指10天線升穿100天線，出現「黃金交叉」。

恒指收市升229點或1.1%，報21075點，成交金額1863億元，較上日增加17.56%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升108點或1.49%，報7367點。恒生科技指數收報4653點，升2.33%。

匯控（0005）、中海油（0883）、領展（0823）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，33隻下跌，0隻無升跌。京東（9618）升6.09%，收報261.2元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.04%，收報90.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報133.1元，升7.69%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報19.42元，跌2.22%。

恒指重上20天線(21072點)、50天線(20887.89點)。科指雖然受制於10天線(4669.45點)及100天線(4668.16點)，但在今日急升下，10天線最終升穿100天線，成「黃金交叉」。

北水南下合計淨流入25.95億元，較上日增加34.03%，連續第7日流入，累計流入236.8億元，對上一次連續7日淨流入是5月17日。南水北上合計淨流入91.68億元人民幣，較上日增加105.92%，連續第4日流入，累計流入309.23億元。

一周表現

恒指本周累跌3.35%或731點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為5.16%；本周表現最佳的是平保（2318），累升4.54%，其次為京東（9618）及中銀香港（2388），分別升4.15%及3.56%。而表現最差的是創科實業（0669），累跌19.23%，其次為申洲國際（2313）及網易（9999），分別跌13.59%及12.41%。

國指本周累跌3.18%或241點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為6.7%；本周表現最佳的是中國平安（2318），累升4.54%，其次為京東（9618）及中國飛鶴（6186），分別升4.15%及3.68%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌13.59%，其次為網易（9999）及中信（0267），分別跌12.41%及12.37%。

科指本周累跌3.59%或173點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為9.74%；本周表現最佳的是理想（2015），累升8.48%，其次為商湯（0020）及京東（9618），分別升5.65%及4.15%。而表現最差的是網易（9999），累跌12.41%，其次為萬國數據（9698）及華虹半導體（1347），分別跌11.86%及9.98%。

午後消息股表現

佳源國際（2768）終止向金科服務（9666）售佳源服務（1153）協議。佳源國際平上市低位0.32元，收報0.335元，升3.08%；金科服務收報18.92元，升3.05%；佳源服務收報0.81元，跌4.71%。

德永佳（0321）全年少賺30% 末期息10仙，撇除火災影響稅前溢利跌14%。收報1.37元，升5.38%。

俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一可買賣騰訊、阿里及長和等12隻港股。港交所（0388）：未有就容許買賣港股與聖彼得堡交易所合作。港交所收報356元，升2.06%。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）考慮進軍餐飲外賣市場。收報261.2元，升6.09%。美團（3690）收報199.1元，升5.23%。阿里（9988）收報104.5元，升2.05%。騰訊（0700）收報369.4元，升0.49%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡姆丹克（0712）收報0.285元，跌1.72%。德永佳集團（0321）收報1.37元，升5.38%。友和（2347）收報1.97元，升2.07%。

遭競委會控違例，安樂工程（1977）：正尋求法律意見。收報1.48元，跌8.64%。

東方海外（0316）：張銘文辭去公司財務總裁，鄭琦接任。收報229.8元，升0.79%。

安徽海螺（0914）擬發最多百億人幣中期票據。見52周低31.75元，收報32.15元，無升跌。

香港食品投資（0060）發盈警，料全年虧損至少1600萬元。收報0.54元，升5.88%。

創業集團（2221）料全年扭虧，賺最少700萬。收報0.49元，升3.16%。

聯交所譴責安山金控（0033）五名前董事，涉不配合上市科調查。收報1.88元，升0.53%。

證監會譴責光大證券（6178）兼罰款380萬元，涉未能偵測可疑存款。收報5.7元，升1.06%。

天鴿互動（1980）料中期盈利按年顯著下降。收報0.9元，無升跌。

光大永年（3699）冀今年落實物業服務項目，對收購物管小心。收報0.45元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見8.29元，收報8.12元，升3.97%；雲康集團（2325）創上市新高，見15.34元，收報15.34元，升5.36%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.16元，收報4.86元，升8.97%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.64元，收報2.47元，升12.27%；阜豐集團（0546）創52周高，見4.37元，收報4.33元，升6.13%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.6元，收報1.6元，升3.23%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.6元，收報1.66元，無升跌；合景悠活（3913）低見2.12元，收報2.15元，跌2.71%；領悅服務（2165）低見0.58元，收報0.61元，升1.67%；遠洋服務（6677）低見3.01元，收報3.04元，升0.33%；三巽控股（6611）低見1.16元，收報1.19元，跌4.8%；中駿集團（1966）低見1.03元，收報1.03元，跌1.9%；融信中國（3301）低見1.74元，收報1.77元，跌1.67%；再鼎醫藥（9688）低見17.6元，收報18.62元，升1.64%；元力控股（1933）低見0.194元，收報0.195元，無升跌；IMAX（1970）低見8.04元，收報8.28元，跌3.72%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.76元，收報2.79元，跌0.71%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.3元，收報1.31元，跌0.76%；中華煤氣（0003）低見8.23元，收報8.25元，跌0.36%；粵海投資（0270）低見8.88元，收報8.99元，跌0.77%；北控水務（0371）低見2.21元，收報2.22元，跌0.89%；石藥集團（1093）低見6.95元，收報7.16元，升1.7%；普華和順（1358）低見0.73元，收報0.75元，跌1.32%；大快活（0052）低見13.6元，收報13.62元，跌0.58%；利寶閣（1869）低見0.192元，收報0.224元，無升跌；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.9元，升1.12%。

異動股

上升異動股，包括，睿見教育（6068）收報0.46元，升58.62%；太陽娛樂（8082）收報0.069元，升23.21%；新晨中國動力（1148）收報0.7元，升20.69%；中國波頓（3318）收報3.79元，升19.18%；復銳醫療（1696）收報13.9元，升18.8%；偉俊集團控股（1013）收報0.057元，升18.75%；長城天下（0524）收報0.096元，升17.07%；雲遊控股（0484）收報1.13元，升15.31%；比高（8220）收報0.206元，升15.08%；易鑫集團（2858）收報1.09元，升14.74%；樂透互娛（8198）收報0.315元，升14.55%。

下跌異動股，包括，熒德控股（8535）見52周低0.198元，收報0.242元，跌38.73%；易居企業（2048）收報1.23元，跌22.64%；思考樂教育（1769）收報0.88元，跌22.12%；通天酒業（0389）收報0.088元，跌21.43%；天立教育（1773）收報1.28元，跌20.99%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.385元，收報0.55元，跌15.38%；新東方在線（1797）收報25元，跌12.59%；國美（0493）收報0.415元，跌11.7%；澳洲成峰高教（1752）收報0.096元，跌10.28%；卓越教育集團（3978）收報0.4元，跌10.11%；美圖公司（1357）收報1.07元，跌10.08%。

 

其他報道

小紅書：4至6月「618」相關搜索量按年增逾3倍

存息再見新高 港元定存加至2.8厘 美元定存見3厘

新世界發售杭州樓盤 ⾸輪認購額逾70億人幣

滬深三大指數高收 滬指重上3300點 兩市成交破萬億人幣

京東警告疫情封控改變消費習慣 消費難以短期内復蘇

破產管理署：5月破產申請按年增加35%

佳源國際終止向金科服務售佳源服務協議

德永佳全年少賺30% 末期息10仙 撇除火災影響稅前溢利跌14%

港交所：未有就容許買賣港股與聖彼得堡交易所合作

浩澤淨水︰料潛在投資者短期內將就重組訂立條款書

恒指半日升163點重上50天線 北水第7日流入