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惠譽降金沙、澳博評級 料今年賭收只及2019年的27%

評級機構惠譽發表報告指，調低拉斯維金斯金沙、金沙中國（1928）、新加坡濱海灣金沙的發行人違約評級，由原先的BBB-，調低至BB+。其同時亦將澳門博彩（0880）的長期外幣發行人違約評級，由BB，降至BB-。另預期今年全年澳門賭收，只會相當於2019年的27%。

惠譽指，將金沙一系的發行人違約評級調低之外，亦將拉斯維加斯金沙及金沙中國的無擔保債務評級調低，由BBB-，降至BB+/RR4，及將濱海灣金沙的擔保債務評級由BBB，降至BBB-/RR2。其對該系公司所有評級，全部維持負面評級觀察名單之列。儘管澳門當局有所澄清，賭牌續牌風險有所降低，但是惠譽解釋，是次調低金沙一系評級，與其對澳門政府嚴格的防疫措施、持續疲弱的訪客數據、該行調低內地經濟預測下，對澳門博彩業復蘇信心減少有關。該行已對澳門全行業的預期調低。其亦認為，重新競投賭牌，最終對財務的影響，處於不明朗。

至於澳博方面，惠譽連帶將澳博的發債體Champion Path Holdings Limited的評級，亦一併調低，由BB降至BB-，全部維持負面評級觀察名單之列。其調降評級的理由，大抵與金沙一系公司面對的理由相若。但是其指出，澳門旅遊訪客表現疲弱，將拖慢新項目上葡京的業務提升進度，只能有限度運作。另考慮到未來要承擔衛星場的職工成本，單是2022年下半年計，料已約達6億元。在尋求再融資方面，該行料澳博有望在6月底，可以提取190億元再融資款項，此舉將令該集團的手頭流動頭寸回增至57億元，在扣除上葡京餘下的建築成本15億元後，營運資金亦料達42億元，估計足夠營運至2023年下半年。若經營環境尚未改善，其料澳博的EBITDA虧損會達20億元；同時要應付5億元維修開支及每年8億元利息成本。

 

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