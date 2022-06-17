值得留意的是，金茂物業則隸屬在國資委旗下的央企中化控股，而隸屬北京國資委的首創置業亦同屬國企。而首創置業則於去年自港股私有化成功。

據公告，目前首置服務於內地設立的23家分公司在包括北京、上海、南京、西安、成都、重慶等多地提供物業管理及相關服務，服務業態包括住宅、商業、寫字樓、公建。截至2021年底的合約建築面積約為711萬平方米，其中在管建築面積約為280萬平方米。2021年除稅前經審核溢利及除稅後經審核溢利分別為3970萬元及3273萬元，分別按年升91.4%及100.6%。

金茂物業指，首置服務在管及合約管理項目主要為高端住宅及高端商業項目，較為匹配集團管理高端項目的戰略定位，且該等項目與集團在管項目地域分佈重合度較高，有利於地域集約管理，實現規模經濟並創造協同效應。同時，首創置業為大型地產綜合運營商，土儲面積可觀，首置服務在管及合約管理的多個商業及寫字樓項目將有助於集團在商業項目物業服務領域的品牌與專業能力提升，通過收購，集團亦可拓展與首創置業的合作機會，以進一步擴大集團的業務規模及在管物業組合，收購事項符合集團的業務發展戰略並按正常商業條款進行。

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