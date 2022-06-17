公司表示，經考慮一些相關因素，包括公司存托股的交易量與公司H股全球交易量相比有限，以及維持存托股在紐交所上市和該等存托股及對應H股在美國證交會註冊、並遵守證券交易法規定的定期報告、以及相關義務所涉的較大行政負擔和成本，公司董事會批准存托股從紐交所退市，並根據證券交易法規定撤銷該等存托股和對應H股的註冊。

因此，公司擬於6月27日或前後向美國證交會遞交一份25表格，以將其存托股自紐交所退市。該等退市預計在遞交表格10日後生效。存托股在紐交所交易的最後日期為7月7日或前後。於該日期及自該日期之後，公司的存托股不再於紐交所掛牌。

一旦退市生效且公司滿足撤銷註冊的條件，公司擬於7月7日或前後向美國證交會遞交表格15F，以根據證券交易法撤銷存托股所對應H股的註冊。此後，公司在證券交易法下的申報義務即告暫停，公司擬在存托股自紐交所退市及相關H股註冊撤銷後，根據存托協定規定以適當方式終止其存托股計劃。

華能國電今日收報3.41元，跌2.01%。其ADR（美：HNP）收報17.44美元，跌2.57%。

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