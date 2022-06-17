moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

華能國電申請取消ADR上市地位

華能國際電力（0902）公布，已於今日通知紐約證券交易所，申請自願將其美國存托證券股份（ADR） 從紐交所退市， 並撤銷該等存托股和對應外資普通股H股的註冊。

公司表示，經考慮一些相關因素，包括公司存托股的交易量與公司H股全球交易量相比有限，以及維持存托股在紐交所上市和該等存托股及對應H股在美國證交會註冊、並遵守證券交易法規定的定期報告、以及相關義務所涉的較大行政負擔和成本，公司董事會批准存托股從紐交所退市，並根據證券交易法規定撤銷該等存托股和對應H股的註冊。 

因此，公司擬於6月27日或前後向美國證交會遞交一份25表格，以將其存托股自紐交所退市。該等退市預計在遞交表格10日後生效。存托股在紐交所交易的最後日期為7月7日或前後。於該日期及自該日期之後，公司的存托股不再於紐交所掛牌。

一旦退市生效且公司滿足撤銷註冊的條件，公司擬於7月7日或前後向美國證交會遞交表格15F，以根據證券交易法撤銷存托股所對應H股的註冊。此後，公司在證券交易法下的申報義務即告暫停，公司擬在存托股自紐交所退市及相關H股註冊撤銷後，根據存托協定規定以適當方式終止其存托股計劃。

華能國電今日收報3.41元，跌2.01%。其ADR（美：HNP）收報17.44美元，跌2.57%。

其他報道

日本將向台積電熊本工廠提供最多4760億日元補貼

總商會選出「商業案例競賽」6支大專生隊 獎金每支3萬

騰訊減持眾安在線套現6.66億

會否參選2024總統？ 郭台銘：政治不是我的選項

中煤能源5月商品煤銷量按年跌13%

金茂服務斥4.5億元投得首置服務

美國拆除華為、中興等設備成本據報料高達53億美元 超預期

香港失業率降至5.1% 仍略高過預期

惠譽降金沙、澳博評級 料今年賭收只及2019年的27%

恒指收市升229點 科指現「黃金交叉」 三大指數按周跌幅創6周最大

小紅書：4至6月「618」相關搜索量按年增逾3倍

存息再見新高 港元定存加至2.8厘 美元定存見3厘

 