及後再有內媒引述消息指出，字節跳動從一個月前就開始調整「101工作室」，被裁員工可獲得N+1的補償（即根據員工的工作年資，再補償1個月的薪金）。據報，朝夕光年近期在頻繁調整，除上海101遊戲工作室之外，還有多個項目在裁撤或者整合。一位朝夕光年的合作伙伴稱，今年下半年朝夕光年預期合作的遊戲只剩下一款，「其產品線應該遇到了問題」。

事實上，上月才傳出字節跳動遊戲發行業務線裁員80%的消息，當時朝夕光年相關負責人回應稱，該訊息不實，部分業務確實有調整，但無大規模裁員。

而今次涉及裁員的101工作室，前身是三七互娛旗下公司上海墨鶤，2019年被字節跳動2019年並組建為101遊戲工作室。市場一度認為，字節跳動成立101遊戲工作室，試圖效仿騰訊（0700）進軍手遊業。

不過自2021年8月開始，內地已停批新遊戲版號超過七個月，對眾多遊戲公司帶來影響，不少遊戲開發團隊、工作室甚至個人開發者也受此牽連。

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