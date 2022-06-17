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泰禾人壽：營運獨立於永興達 正與潛在投資者就交易細節深入協商

泰禾人壽發表最新聲明，因應近日其控股公司永興達企業（香港）被債權人入稟高等法院申請清盤的判決，該公司指，永興達企業（香港）間接接有其100%股權，其業務營運及財務，獨立於泰禾投資集團及旗下子公司永興達企業、泰禾投資（百慕達）及深圳上市的泰禾集團。其日常營運由專業管理團隊監督，並獨立於永興達企業，永興達企業的董事並沒有在其董事會任職。 

泰禾人壽指，公司受香港保險業監管局及百慕達監管機構監管的保險公司，財務狀況穩健，償付能力比率符合監管機構的要求，且有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要。他們一直根據保監局及百慕達監管機構的要求，採取嚴謹的風險管理及審慎的投資策略。 

此外，泰禾人壽嚴格遵從保監局施加的多項規管措施，包括禁止將任何銀行存款或資產轉移至香港境外，或向任何相關機構或人士提供財務資助，同時亦要求公司主要集中在優質投資項目，以確保資產的流動性、安全及穩健性，加強保障保單持有人的利益。他們會繼續嚴格遵從監管機構的有關規定，以確保保單持有人的權益不受影響，包括永興達企業事件。 

泰禾人壽目前如常運作，並繼續履行對所有客戶保單的責任，包括保單權益、理賠、核保和客戶服務，保單上的條款及細則一律維持不變，不受任何影響。泰禾人壽表示，自2021年2月8日起暫停承保新保單。他們繼續與實力雄厚且信譽良好的潛在投資者就未來業務發展方向、長遠目標及交易細節進行更深入協商，務求儘快制訂及落實完善的合作機制以及營運模式，從而發揮最大的協同效應，為投資者、客戶及所有持份者帶來最大利益。 

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