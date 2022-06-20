美國聯儲局上周四加息0.75厘，星展香港財資市場部董事總經理鄭志樑表示，雖然聯儲局官員預計至2023年底加息的中位是3.8厘，但當局為控制通脹，不排除於今個加息周期的最高利率推至4厘以上，因此市場不應放鬆對加息的預期。前置加息下，他認為美國將會在明年首季，甚至今年底加息至本輪利率高峰。
不過，鄭志樑表示，明年市場開始擔心美國經濟衰退，認為或會在明年下半年開始減息。該行預計，至今年底美國將加息至3.5厘，7月加息0.75厘。
港息方面，鄭志樑指出市場預期3個月拆息在半年後升至3.7厘，港元拆息會在9個月後追上美息水平，不排除在今年下半年銀行上調最優惠利率。他又指，港匯今輪觸發弱方兌換保證時間較預期早，不過及後港股市况走強，增加對港元需求，減緩資金流出港元。目前本港銀行體系總結餘約2700億元，鄭志樑表示若跌至1500億元以下，升息會較快在港息反映。
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