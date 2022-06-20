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華置推暑期工計劃 設「數錢大師」、「直播主」等職位 時薪最高500元

華人置業（0127）宣布，將於7月至8月推出暑期工計劃，為學生提供實習機會，是項計劃提供超過100個短期及兼職職位，有來自集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司，工種包括會計、市場推廣、物業銷售、物業管理、公司秘書、法律、化妝品銷售及證券等多個範疇。

除了傳統職位，集團亦基於學生的專長開設一些較為特別的臨時職位，例如「尋人專家」、「情緒管理專才」、「校對精英」、「P圖達人」、「購物能手」、「潮流擔當」、「商場活動模特兒」、「數錢大師」、「小小直播主」及「短片剪接師」等。

 

所有暑期工的薪酬待遇均貼近集團的全職員工，時薪最高可達港幣500元，以及可享受優厚的員工購物折扣優惠。全部職位均無須工作經驗，接受13歲或以上的學生申請職位，工作時期為今年7月至8月，每日的工作時間不多於八個小時，每周享有至少一日假期。

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