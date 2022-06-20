集團早在5月16日公報首季業績已提及，EnergyAustralia 因不利的公平價值變動對集團的除稅後營運盈利帶來 25 億港元的負面影響。 其後，遠期合約出現進一步價格攀升和波動。重大不利公平價值變動（稅後）對集團營運盈利的負面影響增加，2022 年第一季度為 25 億港元，而截至首五個月則為 72 億港元。

中電指出，2022 年上半年的狀況仍未確定，將取決於6月30日的市場價格。屆時錄得的虧損可能比截至5月底的金額較多或較少，但預期仍會對集團的營運盈利造成重大不利影響。集團中期業績預定於8月8日發布。

集團指，從長遠來看，導致不利公平價值變動的批發電價上漲，將增加 EnergyAustralia 能源業務的盈利，惟EnergyAustralia 必須能購買所需燃料，在該等高電價期間發電和調度電量。

首五個月內，雅洛恩電廠的發電量受到非計劃停運的影響，而 Mount Piper電廠則因 EnergyAustralia 煤炭供應商的煤炭交付量低於預期而受到燃料限制，導致相關業務出現未能按先前簽訂的合約提供電力的短倉狀況，而需在高價的現貨市場上購買電力以填補短倉。首五個月，EnergyAustralia 對集團的稅後營運盈利貢獻在未計入公平價值虧損下，按年低約 11 億港元。

集團指，截至今年首五個月，集團其他業務的盈利表現按年大致相若。

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