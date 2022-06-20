內房出新招以「房票」刺激樓市後，地方政府開始推出政策，鄭州市政府今日公布《鄭州市大棚戶區改造項目房票安置實施辦法(暫行)》，提出棚改區被徵收人選擇房票安置的，由徵收人給予安置補償權益金額8%的獎勵，作為房票安置政策性獎勵，列入房票票面金額，同時以現金方式獎勵被徵收人3個月的過渡費。是次「房票」政策有效期至2024年底。
被徵收人使用房票所購買的商品住房，不計入家庭限購套數﹔其可使用房票在所有參與房票安置工作的房地產開發企業所提供的商品房中自行選擇，不限定於房票核發機構所在行政區域﹔同時使用房票購買的商品房，對超出部分征收契稅的規定，享受稅收減免。
被徵收人使用房票購買商品住房的，可憑商品房買賣合同，在新購房屋所在學區辦理子女入學手續。在新購房屋交付前，被徵收人子女保留原被徵收拆遷住宅片區所在學區的入學資格。
是次政策適用於中心城區，即中原區、二七區、金水區、管城回族區、惠濟區、鄭東新區、鄭州經開區、鄭州高新區。
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