按地區劃分，美國為集團最大市場，公司於美國年度收入達4.9億元，佔全部收入約八成，第二、第三大市場分別為加拿大及西班牙。

集團表示，純利大幅上升主要由於北美及歐盟消費者市場復蘇，加上實施成本控制措施及重組計劃成功降低了集團的生產營運成本。

集團又預計，疫情的發展及影響仍然不確定，但相信商業前景將逐步改善。然而，作為集團最大市場的美國可能會受到利率及通脹率上升趨勢的影響，進而影響其購買力及消費者信心。此外，集團在東南亞設廠的競爭對手於本年度因疫情受到一系列遏制措施干擾，預計下個財政年度將帶來激烈競爭，但管理層對未來應對任何挑戰仍然充滿信心。

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