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人行：銀行可伙支付機構 為「新業態」外貿企業提供跨境人民幣結算

人民銀行公布，為支持銀行和支付機構服務外貿機構，宣布境內銀行可與取得互聯網支付業務許可的支付機構，在符合「了解你的客戶」、「了解你的業務」和「盡職審查」原則下，為企業及個人提供經常賬目下的跨境人民幣結算服務。

公告指適用的企業，是指跨境電子商務、市場採購貿易、海外倉和外貿綜合服務企業等外貿「新業態」經營者、購買商品或服務的消費者。

公告指，與支付機構合作的境內銀行，應具備3年以上開展跨境人民幣結算業務的經驗，滿足備付金銀行相關要求，具備審核支付機構跨境人民幣結算業務真實性、合法性的能力，具備適應支付機構跨境人民幣結算業務特點的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統處理能力。

《通知》自2022年7月21日起實施，人民銀行表示，將穩步推進《通知》實施，為外貿「新業態」企業提供良好的配套金融服務，發揮跨境人民幣業務服務實體經濟、推動外貿新業態高質量發展的積極作用，支持和引導外貿新業態新模式健康持續創新發展。

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