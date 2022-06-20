人民銀行公布，為支持銀行和支付機構服務外貿機構，宣布境內銀行可與取得互聯網支付業務許可的支付機構，在符合「了解你的客戶」、「了解你的業務」和「盡職審查」原則下，為企業及個人提供經常賬目下的跨境人民幣結算服務。
公告指適用的企業，是指跨境電子商務、市場採購貿易、海外倉和外貿綜合服務企業等外貿「新業態」經營者、購買商品或服務的消費者。
公告指，與支付機構合作的境內銀行，應具備3年以上開展跨境人民幣結算業務的經驗，滿足備付金銀行相關要求，具備審核支付機構跨境人民幣結算業務真實性、合法性的能力，具備適應支付機構跨境人民幣結算業務特點的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統處理能力。
《通知》自2022年7月21日起實施，人民銀行表示，將穩步推進《通知》實施，為外貿「新業態」企業提供良好的配套金融服務，發揮跨境人民幣業務服務實體經濟、推動外貿新業態高質量發展的積極作用，支持和引導外貿新業態新模式健康持續創新發展。
其他報道
林建岳：橫琴「創新方」打造為愛國教育基地 推動年青人大灣區就業
華置推暑期工計劃 設「數錢大師」、「直播主」等職位 時薪最高500元
恒指兩連升 收漲88點 碧服漲15%藍籌最好 新東方在線重挫32%