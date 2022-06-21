港元現報7.85元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多2點子，報7.8498元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.64點子至0.22405%，是2021年1月29日後收市新高。1星期HIBOR升6.61點子至0.2872%，是2020年10月30日後收市新高。2星期HIBOR升6.73點子至0.4653%，是2020年6月9日後收市新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升8.08點子至1.42661%，是2020年5月5日後收市新高。6個月期HIBOR升11.94點子至2.16929%，是2020年2月27日後收市新高。12個月期HIBOR升6.73點子至3.10411%，是2008年11月4日後收市新高。

美元指數現報104.301貶值0.399點或0.38%。

美元1個月期LIBOR報1.61229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9641%，連續2日收窄，利差是2022年6月08日後最窄，當日差距為-0.9399%

對上一次連續2日收窄，是2022年6月02日，當日利差報-0.8802%。

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