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恒指半日升302點 北水暫連續第9日流入

美股隔晚休市，美期向上，恒指今早高開101點，曾收窄至升12點，臨近半日尾市擴闊到升340點，高低波幅329點。

恒指半日升302點或1.43%，報21466點，成交金額619億元；國指升112點或1.52%，報7512點。恒生科技指數收報4726點，升1.49%。

美團（3690）、京東（9618）、中電（0002）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌61隻升，8隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升10.28%，收報5.47元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌5.79%，收報68.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.47元，升10.28%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報117.2元，跌3.7%。

恒指升穿10天線(21368.4點)。科指續高於10天線(4687.71點)、100天線(4648.59點)。

北水南下合計淨流入4.59億元，較上日增加46.93%，連續第9日流入，累計流入244.52億元，對上一次連續9日淨流入是5月19日。南水北上合計淨流出4.41億元人民幣，較上日減少95.45%，連續第2日流出，累計流出101.44億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，松齡（1989）收報0.58元，升3.57%。謝瑞麟（0417）收報1元，無升跌。

中石油（0857）以12.88億元人幣出售遼河儲氣庫業務。收報3.85元，升1.32%。

王興減持美團（3690）10萬股B類股份，套現1979.4萬用於公益。收報199.2元，跌0.1%。

華新手袋（2683）純利增6.1倍，末期息連特別息派4仙。收報0.46元，無升跌。

中國電信（0728）5月移動用戶數按月增83萬。收報2.71元，升1.12%。

騰訊（0700）減持新東方在綫（1797）在線7.46%股權，套現7.2億。騰訊收報378.4元，升2.05%。新東方在綫（1797）收報16.9元，跌0.47%。

牛氣母企嚐高美集團（8371）發盈喜 料年度收入將增長超過45%。收報1.02元，無升跌。

華置（0127）推暑期工計劃，設「數錢大師」、「直播主」等職位，時薪最高500元。收報2.25元，升1.35%。

澳洲業務虧損擴大，拖累中電（0002）半年綜合經營虧損37億。見52周低67.95元，收報68.35元，跌5.79%。

港鐵（0066）工程總監包立聲退休，將由副總監鄧輝豪接替。收報40.75元，跌0.12%。

中聯通（0762）：5月5G套餐用戶累計近1.8億戶。收報3.68元，升0.82%。

中國移動（0941）5月移動業務客戶按月增加20萬戶。收報49.85元，升0.81%。

港交所 （0388）歐冠昇擬鼓勵推出更多A股指數產品。收報364.4元，升1.67%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見49.8元，收報44.4元，跌0.89%；越秀地產（0123）創52周高，見9.1元，收報9.1元，升3.41%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.8元，收報2.73元，跌0.73%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.7元，收報1.69元，升1.81%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括和譽（2256）低見3.2元，收報3.25元，無升跌；賞之味（8096）低見0.052元，收報0.052元，跌13.33%。

8隻股份創52周低，包括創科實業（0669）低見80.05元，收報83.05元，升2.78%；建滔集團（0148）低見29.7元，收報30.05元，升0.5%；建滔積層板（1888）低見9.38元，收報9.48元，跌1.04%；港燈（2638）低見7.4元，收報7.42元，升0.13%；鞍鋼（0347）低見2.96元，收報3.01元，升0.33%；安樂工程（1977）低見1.29元，收報1.29元，跌7.19%；載通（0062）低見11.84元，收報11.94元，升0.17%；中遠海運（0517）低見2.14元，收報2.15元，跌0.46%。

異動股

上升異動股，包括，易還財務（8079）收報0.193元，升24.52%；易鑫集團（2858）收報1.24元，升21.57%；明發（0846）收報0.38元，升20.63%；維亞生物（1873）收報2.93元，升17.2%；信達生物（1801）收報30.85元，升14.47%；康方生物（9926）收報21.35元，升11.31%；飛思達科技（1782）收報0.89元，升11.25%；海昌海洋公園（2255）收報8元，升10.34%；阿里健康（0241）收報5.47元，升10.28%。

下跌異動股，包括，栢能集團（1263）收報7.88元，跌18.6%；佳源國際（2768）收報0.48元，跌17.24%；賞之味（8096）創上市新低，見0.052元，收報0.052元，跌13.33%；中泛控股（0715）收報0.046元，跌9.8%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.15元，跌9.09%；碧瑤綠色（1397）收報0.48元，跌7.69%；安樂工程（1977）見52周低1.29元，收報1.29元，跌7.19%；中信資源（1205）收報0.54元，跌6.9%；中遠海控（1919）收報11.68元，跌6.86%；華融金控（0993）收報0.102元，跌6.42%；港龍中國地產（6968）收報4.31元，跌6.3%。

 

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