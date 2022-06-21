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內房賣樓奇招 高價收小麥、大蒜抵首期

內地置業信心未回復，河南房企建業地產（0832）為促銷賣樓，傳出可以「小麥換房」、「大蒜換房」為旗下兩樓盤商丘的「建業河畔洋房」及開封的「建業城」去貨。

據網上流傳的圖片顯示，建業河畔洋房打著「愛心助農」、「高價收購小麥抵首付」的名號，指以「2元/斤小麥換房」，最高可抵扣16萬（人民幣，下同）房款，適用於117至114平米方的低密度純洋房單位。內媒指，建業河畔洋房銷售人員指出，活動起止時間為6月20日至7月10日，購房客戶以高於市場價的價格將小麥銷售給指定收購商，款項可抵首付款。

至於另一張建業城的圖片則以「愛心幫扶，助力安家」，以「5元/斤大蒜換房」，並指16天內已成交約86萬斤大蒜，按此換算即抵扣首付款約430萬元人民幣。

據指，建業城的活動是自5月下旬起，宣傳近半個月已取得一定銷售效果，該宣傳圖片亦印上5月22日至6月6日期間，該建業城樓盤獲得來電諮詢2859組、到訪852組、成交30套，16天成交約86萬斤大蒜。同時標明「今年買今年住」。

據部分內地媒體指，上述小麥及大蒜的收購價均高於當地市場價，目前小麥市場價在每斤1.5元，乾大蒜市場價亦約每斤1.5元至1.8元。是次宣傳活動，大蒜及小麥均只能抵扣首付款，亦有上限規定，小麥最多只能抵扣16萬元，大蒜則約10萬元。報道又提到，建業城為建業地產的輕資產代建項目。

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