去年收益則增9%至2677萬元，集團指，儘管收益增加，但2022年並無獲得政府「保就業」發放的非經常性補助1630萬元；浙江烏鎮安老院業務相關資產減值580萬元；應收一間合營企業款項減值及其他撥備1180萬元；及公司授出購股權相關非現金購股權開支330萬元。

但集團指，年內核心業務仍保持強穩，平均入住率為92.7%，較2021財年跌1.3個百分點。而位於元朗形點的松齡雅苑及石硤尾松齡樂軒兩間高端安老院舍的入住率分別為84.9%及43.4%，分別增長17.6個百分點及19.2個百分點。

蔚盈軒方面，其服務式住宅部分最近入住率高於80%，安老院舍部分最近入住率高於90%。

集團指，銅鑼灣禮頓道1號的松心薈將於2022年第四季投入服務﹔又相信松齡樂軒的入住率將會進一步增長。

截至今年3月底，松齡現金及銀行結餘為2910萬元，按年減少41.4%，資產負債比率為50.9%，按年減8.8個百分點。債務到期方面，計息銀行借款為5.836億元，當中1年內到期為1.184億元，兩年內到期為3600萬元，三至五年內到期為3.375億元，及五年後到期的為9170萬元。

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