信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉表示，對全球股市維持中性看法，惟美股估值昂貴，而亞洲市場通脹前景相對溫和，加上受惠疫情緩和復蘇，可看高一線。她指，港股估值更為吸引，恒指市脹率處於歷史低位，AH股溢價亦高於10年平均水平，有一定上升空間。她相信科技及內房板塊的中資股，於今年內的監管風險會較為寬鬆，有關板塊對中國經濟穩定有一定重要性，投資氣氛將逐漸改善。

美國聯儲局早前大幅加息75點子，陳曉蓉表示，基於核心通脹開始放緩及樓市開始轉弱，7月較大機會加息50點子，餘下2次各加25點子，料年底前將升至3.25厘，明年中或於4厘見頂。她續表示，將有三成機會出現經濟下行情況。若通脹步伐無法減慢消費轉差致物價下滑，衰退機率或推前至明年初，聯儲局最快於明年初重新減息。

美匯走高，陳曉蓉料美金強勢於年底前不會改變，年底前美匯指數有機會上望108水平。人民幣匯率則維持弱勢水平，並於6.65至6.85之間上落。她表示投資者資產配置可以30%股市、30%債券及40%另類投資分配。

記者：鄺海盈

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