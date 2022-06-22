隨GOGOX（2246）、商湯（0020）等本土「獨角獸」陸續疫市闖關，數碼港首席公眾使命官陳思源稱，IPO並非初創唯一的退出策略，亦有不少成功的初創透過收購合併離場或繼續發展。他形容在市場的支援下，香港近年的創科氣氛有所好轉，相信未來會有更多香港的「獨角獸」出現，對情況表示樂觀。陳思源坦言，市場近年面對地域、資金等挑戰，希望盡量能夠運用香港面向國際的特點。
近年香港投資市場氣氛疲弱，Microsoft （美：MSFT）香港及澳門區總經理陳珊珊重申，集團會繼續加大在香港的投資，例如早前擴大旗下雲計算服務 Azure在香港的可用區域（Availability Zones），又認為初創「絕對是香港的未來」。
Microsoft香港今天宣布推出「Microsoft for Startups Founders Hub」計劃，為初創提供免費的科技、工具及其他資源，包括旗下Azure點數、Microsoft 365、Teams等等產品。
Microsoft香港全球合作夥伴解決方案總監謝佳文稱，計劃最長提供四年支援，由今年3月開始以來，已有超過40間香港初創公司參加，例如研發演算法程式交易系統AlgoBot、能專門辨認和收集海洋塑料廢棄物的智能機械人Clearbot、雲端技術監管科技公司Know Your Customer、主力研發感測器及物聯網技術舜達科技。
謝佳文又表示，計劃在篩選初創公司時並沒有偏好的行業，希望鼓勵更多初創參與；惟初創在發展業務上，同時能夠帶來社會正面影響，則會有更多的支援。
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