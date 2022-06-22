近年香港投資市場氣氛疲弱，Microsoft （美：MSFT）香港及澳門區總經理陳珊珊重申，集團會繼續加大在香港的投資，例如早前擴大旗下雲計算服務 Azure在香港的可用區域（Availability Zones），又認為初創「絕對是香港的未來」。

Microsoft香港今天宣布推出「Microsoft for Startups Founders Hub」計劃，為初創提供免費的科技、工具及其他資源，包括旗下Azure點數、Microsoft 365、Teams等等產品。

Microsoft香港全球合作夥伴解決方案總監謝佳文稱，計劃最長提供四年支援，由今年3月開始以來，已有超過40間香港初創公司參加，例如研發演算法程式交易系統AlgoBot、能專門辨認和收集海洋塑料廢棄物的智能機械人Clearbot、雲端技術監管科技公司Know Your Customer、主力研發感測器及物聯網技術舜達科技。

謝佳文又表示，計劃在篩選初創公司時並沒有偏好的行業，希望鼓勵更多初創參與；惟初創在發展業務上，同時能夠帶來社會正面影響，則會有更多的支援。

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