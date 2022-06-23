經查，鄭州市委政法委常務副書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬，團市委書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部副部長張琳琳，擅自決定對部分村鎮銀行儲戶來鄭賦紅碼，安排市委政法委維穩指導處處長趙勇，市大數據局科員、市疫情防控指揮部社會管控指導部健康碼管理組組長陳沖，鄭州大數據發展有限公司副總經理楊耀環，對儲戶在鄭掃碼人員賦紅碼。

通報批評，張琳琳、陳沖、楊耀環、趙勇等人法治意識、規矩意識淡薄，違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》及健康碼賦碼轉碼規則，擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為。

經研究決定，給予馮獻彬撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予張琳琳黨內嚴重警告、政務降級處分；給予陳沖政務記大過處分；給予楊耀環、趙勇政務記過處分。

此前，河南省多間村鎮銀行的存款出現提現難問題，事件持續發酵。內媒報道，近日有民眾想前往河南取回存款，卻發現自己的健康碼變成了紅碼，變相遭限制出行。

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