內媒引述一位家住湖南婁底的艾女士指，她原本於12日搭乘高鐵到鄭州，打算取回她存在河南幾家村鎮銀行的錢。艾女士到達鄭州入住酒店不久，警察和防疫人員就前來登記訊息，她如實告知自己是來取錢的，惟之後她便發現，自己的健康碼變成紅，並有防疫人員表示要送她去隔離。

此外，家住深圳的小南也是河南那幾家村鎮銀行的儲戶，存款合共約35萬元人民幣，近日他發現自己的健康碼突轉紅，而紅碼是由河南省賦予，廣東防疫部門表示沒有解除的權限。

內媒《第一財經》報道，類似事件並非個例。這些被強行賦紅碼居民有著共同的身份，即河南一些村鎮銀行的儲戶。

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文指，「各地的健康碼只應用於純粹的防疫目的，在任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標，這一規則各地務需堅守。如果有哪個地方為了其他目的通過調控健康碼阻止特定人員流動，這顯然違反相關防疫法規，也會損害健康碼的威信，損害公眾對防疫的支持。這對整體社會治理是得不償失的。」

多家河南的村鎮銀行在4月份爆出儲戶存款提現困難，包括南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等，總金額或逾人民幣397億元。

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