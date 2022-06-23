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中國飛機租賃以6470萬收購發動機租賃公司

中國飛機租賃（1848）公布，收購愛爾蘭發動機租賃公司Skylink 1-Aircraft，總代價830萬美元（相當於約6470萬港元）。Skylink 1-Aircraft現有的資產為兩台飛機發動機。

公司預期，該協議將於6月底前完成，代價將透過公司內部資源撥付，及／或透過與銀行機構訂立的融資安排撥付。

中國飛機租賃今日收報4.94元，無升跌。

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