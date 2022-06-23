文章日期：2022年6月23日 20:40
美國首次申領失業救濟人數比預期多。在截至6月18日當周，首次申領失業救濟人數按周減少2000人，總數降至22.9萬人，高於分析師預期的22.7萬人。
在截至6月11日當周，持續申領失業救濟人數按周增加5000人，總數增至131.5萬人，符合分析師預期。
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