不過，蔚來後來更改微博帖文內容，將「與車輛本身沒有關係」一句刪去，改為「這是一起（非車輛原因導致的）意外事故」。

蔚來表示，在昨日下午5時20分，一輛蔚來測試車輛從上海創新港停車樓三層墜落，造成兩名數字座艙測試人員罹難，其中一名為公司同事，另一名為合作伙伴員工。公司表示，對這次意外非常痛心，對罹難的同事和合作伙伴員工表示深切哀悼。公司已經成立專門的小組，幫助家屬處理善後事宜。

市傳出現意外的是去年推出的ET7型號電動車，內媒報道，近日在蔚來車主在社交媒體表示，ET7型號車輛在正常行駛的情況下突然出現整車斷電，剎車失靈，只能依靠慣性緩慢停下，全部電氣設備失靈。蔚來稱該情況為「小概率事件」，引起車主不滿。

昨日事故後，有內地媒體記者致電蔚來汽車銷售服務熱線，查詢事故原因是否與制動系統有關，工作人員稱：「不是制動（剎車）問題，是把倒擋掛成了前進擋。」

蔚來美股（NIO）盤前上升2.48%，報23.12美元，不過相對今日港股收市價181.55元低1.35%。

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