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港股ADR升5點 夜期低水92點 美期亞股個別發展 快狗打車上市

美股向上，港股ADR升5.92點或0.03%，報21279點，即月恒指夜期跌45點，報21182點，夜期低水92點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.48%，折合報376.79元；阿里巴巴（9988）升1.86%，折合報110.01元；美團（3690）升0.08%，折合報192.75元；匯控（0005）升0.24%，折合報50.77元；建行（0939）跌0.37%，折合報5.57元。

道期現跌0.407%；標期現跌0.12%；納期現升0.05%。日股現升0.27%，韓股現升0.6%，澳股現跌0.38%。

VIX指數隔晚升0.34%或0.1點，報29.05點。

紐油現升0.61%或0.64美元，報104.91美元；布油現升0.63%或0.7美元，報110.75美元；金價現升0.03%或0.6美元，報1823.37美元；美國10年期債息現升0.48%或0.0149厘，報3.1019厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業，包括，優品360（2360）、耀才（1428）、中國燃氣（0384）、卓珈控股（1827）、電訊數碼（6033）、翠華控股（1314）、醫渡（2158）等。

快狗打車（2246）上市，定價21.5元。

周大福企業溢價18%向佐丹奴（0709）提全購，涉資最多22.4億。

波司登（3998）全年多賺20.6%，息13.5仙。

東方表行（0398）全年多賺55%，末期及特別息40.5仙。

英皇國際（0163）全年虧損收窄至4.7億 派息1.6仙。

英皇娛樂（0296）蝕逾5億。

蔚來（9866）確認電動車墮樓兩人死亡，初稱事故與車輛無關後稱非車輛導致。

減值虧損大增，AEON信貸（0900）上季少賺15%。

東航（0670）擬非公開發行最多56.6億股A股，籌150億人幣。

中國飛機租賃（1848）以6470萬收購發動機租賃公司。

澳門政府已與6家賭牌簽約延期半年。澳博（0880）已簽合同延賭牌到年底，落實190億元再融資。銀娛（0027）已獲續牌半年，付4563萬溢價金兼提供15.8億擔保。

安莉芳（1388）料今年首5個月虧損500萬，因新冠疫情在中國多點爆發。

醫思健康（2138）︰續併購無需批股融資，投資重建不改變輕資產模式。

新世界（0017）夥香港電訊（HKT）（6823）建虛擬工作平台，縮網絡安裝網時間促跨境業務擴張。

互太紡織（1382）全年少賺20.6%，末期息14仙。

世茂（0813）：委任呂翼為執行總裁。

白雲山（0874）：中止分拆廣州醫藥到境外上市。

舜宇（2382）削今年全球智能手機出貨量預測逾一成至12.2億部。

耀才（1428）入稟告黃萬里誹謗，疑涉月初欠租事件。

 

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