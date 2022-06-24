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恒指高開176點 科指升1.47% 快狗打車無升跌

恒指今早高開176點或0.84%，報21450點，成交金額29億元；國指今早高開72點或0.97%，報7535點。恒生科技指數開市報4724點，升1.47%。

建行（0939）、工行（1398）、中行（3988）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌34隻升，19隻下跌，16隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.26%，報112.6元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌1.58%，報8.71元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，3隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報112.6元，升4.26%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報180元，跌2.28%。

恒指高於10天線(21182.06點)、20天線(21315.48點)，受制於100天線(21719.49點)。科指高於10天線(4644.9點)、20天線(4594.92點)、100天線(4613.54點)，20天線將升穿100天線。

多間公司公布業，績前表現如下，優品360（2360）無成交，報1.86元。耀才（1428）開市報1.46元，無升跌。中國燃氣（0384）無成交，報11.3元。卓珈控股（1827）無成交，報1.35元。電訊數碼（6033）無成交，報2.92元。翠華控股（1314）無成交，報0.197元。醫渡（2158）開市報8.61元，升0.12%。

快狗打車（2246）上市，定價21.5元。開市報21.5元，無升跌。

周大福企業溢價18%向佐丹奴（0709）提全購，涉資最多22.4億。創52周高，見1.91元，開市報1.91元，升20.13%。

波司登（3998）全年多賺20.6%，息13.5仙。開市報4.19元，升0.48%。

東方表行（0398）全年多賺55%，末期及特別息40.5仙。開市報4.87元，升1.88%。

英皇國際（0163）全年虧損收窄至4.7億 派息1.6仙。無成交，報0.81元。

英皇娛樂（0296）蝕逾5億。無成交，報0.54元。

蔚來（9866）確認電動車墮樓兩人死亡，初稱事故與車輛無關後稱非車輛導致。開市報180元，跌2.28%。

減值虧損大增，AEON信貸（0900）上季少賺15%。無成交，報5.21元。

東航（0670）擬非公開發行最多56.6億股A股，籌150億人幣。無成交，報2.72元。

中國飛機租賃（1848）以6470萬收購發動機租賃公司。無成交，報4.94元。

澳門政府已與6家賭牌簽約延期半年。澳博（0880）已簽合同延賭牌到年底，落實190億元再融資。銀娛（0027）已獲續牌半年，付4563萬溢價金兼提供15.8億擔保。澳博開市報40.75元，無升跌。

銀娛（0027）開市報40.75元，無升跌。新濠國際發展（0200）無成交，報4.99元；美高梅中國（2282）開市報3.98元，升1.53%；永利澳門（1128）無成交，報4.36元；金沙中國（1928）開市報14.6元，跌0.14%。

安莉芳（1388）料今年首5個月虧損500萬，因新冠疫情在中國多點爆發。無成交，報0.78元。

醫思健康（2138）︰續併購無需批股融資，投資重建不改變輕資產模式。開市報7.55元，跌0.53%。

新世界（0017）夥香港電訊（HKT）（6823）建虛擬工作平台，縮網絡安裝網時間促跨境業務擴張。新世界開市報28元，無升跌。香港電訊（6823）開市報10.54元，升0.19%。

互太紡織（1382）全年少賺20.6%，末期息14仙。見52周低3.17元，開市報3.17元，跌8.12%。

白雲山（0874）：中止分拆廣州醫藥到境外上市。無成交，報22.6元。

舜宇（2382）削今年全球智能手機出貨量預測逾一成至12.2億部。開市報111元，升1.93%。

耀才（1428）入稟告黃萬里誹謗，疑涉月初欠租事件。開市報1.46元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，世紀睿科（1450）創52周高，見2.99元，開市報2.99元，升4.18%；佐丹奴（0709）創52周高，見1.91元，開市報1.91元，升20.13%；華新手袋（2683）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，無升跌。

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，佐丹奴（0709）創52周高，見1.91元，開市報1.91元，升20.13%；寶力科技（0164）開市報0.31元，升14.81%；英皇文化產業（0491）開市報0.045元，升9.76%；HMVOD（8103）開市報0.84元，升9.09%；再鼎醫藥（9688）開市報25.5元，升7.37%；堡獅龍（0592）開市報0.55元，升5.77%；阿里巴巴（9988）開市報112.6元，升4.26%。

下跌異動股，包括，新東方（9901）開市報15.02元，跌8.86%；互太紡織（1382）見52周低3.17元，開市報3.17元，跌8.12%；泉峰（2285）開市報46.4元，跌3.13%；世茂服務（0873）開市報4元，跌2.68%；蔚來集團（9866）開市報180元，跌2.28%；愛高集團（0328）開市報0.228元，跌2.15%；中國有色礦業（1258）開市報3.95元，跌1.99%；晶門半導體（2878）開市報0.51元，跌1.92%；時代鄰里（9928）開市報1.66元，跌1.78%。

 

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